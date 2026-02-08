我是廣告 請繼續往下閱讀

日本眾議院大選開票中！代表自民黨投入宮城縣第4區的前寫真女星森下千里，在8點開票後立刻確定當選，擊敗先前曾在選區選舉擊敗過她、當選10次的中道改革連合幹事長安住淳。根據NHK報導，宮城縣第4選區，自民黨前眾議員森下千里確定當選。在8日稍早針對已完成投票的選民所進行的出口民調顯示，自民黨前眾議員森下千里處於極為有利的領先地位。森下千里44歲，出身於名古屋市，曾是知名寫真女星。在2021年的眾議院選舉中，她曾於當時的宮城第5選區參選，並與此次同樣交手的安住淳對決，最終以將近2萬票的差距落敗。而在上一屆眾議院選舉中，因選舉重新劃分，她透過比例代表制當選，首次進入國會，而且被高市內閣任命為環境大臣政務官。自2021年選舉敗給安住淳後，森下幾乎每天都在選區內進行街頭拜票，此次選舉中，她反覆進行街頭演說與個人宣講，展開草根式的選舉活動，並獲得當地農協（JA）及選區內市長等人的支援，充分發揮自民黨的組織動員能力。結果不僅穩固了自民黨的基本支持盤，也成功吸引無黨派選民等廣泛層面的支持，確保當選另一方面，力拚第11次當選的中道改革聯合前眾議員安住淳，則首次未能在小選區中取得議席。森下千里在開票就確定勝選後表示，「多虧了各位的支持，才能獲得當選確定，真的非常感謝。雖然自己仍有不足之處，但希望在大家的指導下，為地方努力工作。希望能與大家一同努力，讓日本列島變得更加強大、更加富足。」