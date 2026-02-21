人物／沒辦Threads！林內董事長專注自己、熱愛冒險：選難的路走

日本瓦斯廚電林內（Rinnai）在台灣深耕多年，是不少人相當熟悉的廚衛品牌，第一次見到台灣林內董事長堤俊介，是在一次媒體餐會，讓記者相當驚訝的是，董事長相當年輕，為人也很和善，更處處展露專業，求知若渴的態度，令記者很好奇，他是怎麼在這個年紀成為台灣林內的領導人。
日本技術為世界帶來溫暖 大學畢業就加入林內
聽到記者有意邀請專訪，董事長堤俊介非常爽快的答應，他告訴記者，大學一畢業，他就近到日本林內工作，最關鍵的原因，是他大學時期，曾有半年的時間到加拿大短期留學，在那段時間他遇到來自世界各地的人，像是台灣人、香港人，也有來自沙烏地阿拉伯的同學。
堤俊介在和大家聊天的過程中，發現眾人都認為日本是一個製造大國，製造出來的家電用品等，技術、外觀都很受到歡迎，他當下就決定，未來想進入把日本製品銷售到全球的公司。剛好加拿大冬天相當寒冷，林內是一個能把「溫暖」帶到這些寒冷國家品牌，讓他更想進入這家公司，最終順利通過面試，在大學畢業就進入日本林內工作，直到現在成為台灣林內的董事長。
不用社群平台專注自己 運氣、敢於迎接挑戰成關鍵
在媒體餐會時，眾人聊到社群平台時，堤俊介自曝自己沒有用臉書、X、Threads等社群平台，讓大家非常驚訝，當問到這是他年紀輕輕就成為董事長的秘訣嗎？堤俊介笑說，雖然不知道真正的秘訣是什麼，但不使用社群，確實能讓他更專注在眼前的工作，持續增進自我，和自己的生活體驗，加上機運很好，才有機會在這個年紀就成為董事長。
來台灣已經1年多的堤俊介，對於台灣印象除了人都很友善之外，台灣料理是他覺得最好吃的，感覺台灣料理很對日本的人口味，當記者問到最喜歡的料理是什麼，堤俊介笑說這個問題很難回答，因為好吃的東西太多了，像是小籠包、牛肉麵都很好吃，要說比較特別的，是他在日月潭冒險嘗試的「雞翅包飯」，他一吃驚為天人，直呼沒有吃過這麼好吃的食物。
堤俊介透露，自己還滿喜歡冒險與挑戰，如果有兩條路可以走，一條路比較輕鬆，另一條較困難，他一定會選擇比較難的路走，所以當公司詢問到是否有意願外派到美國、香港、台灣等地，他馬上就答應；這樣勇於挑戰的精神，也體現在堤俊介的日常生活，1月初正好是日本新年假期，堤俊介聊到自己趁假期前往柬埔寨旅遊，跟其他人會選擇的地點很不一樣。
盡全力做好能做到的事 持續努力就會成為佼佼者
「堅持努力也是一種才能（努力できることが才能である）」，堤俊介表示，這是讓他印象很深刻的一句話，當時他到小學同學家玩的時候，牆上就掛著這幅書法，改變他的想法，覺得「對呀！只要一直努力下去，就會變成很厲害的人」，所以在任何事情上，他都會付出百分之百的努力。
面對挑戰毫無畏懼的堤俊介有遇過什麼挫折嗎？他表示，印象比較深刻的挫折是在高中，在國中的時候他的成績很好，足球也踢得很不錯，但到了高中就像到了另一個世界，加上腳受傷，導致他在高中時成績變差、又不能踢球，陷入低潮。
當問到如何克服挫折，堤俊介認為，他不是克服挫折，倒不如說是接受現實，腳受傷就改擔任學校足球隊經理，從場上的球員變成支援的角色，讀書贏不了其他人也沒關係，就還是讀，就算排名沒有很靠前，他還是在自己能做到的事情上付出百分百努力，對得起自己就可以了。
