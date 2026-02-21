人物／日本超少見！林內董座揭「這家電」台灣限定：幾乎每家都有

來自日本品牌的林內，在台灣廚衛市場占有一席之地，記者也很好奇，林內是否有針對台灣市場，調整出符合在地化需求的功能呢？堤俊介指出，日本和台灣商品幾乎沒有差異，但是他發現，台灣人家庭裡幾乎都有一台「烘碗機」，這是在日本家庭比較少見的，讓記者相當驚訝。
因應台灣潮濕環境 烘碗機銷量穩定
堤俊介透露，在日本的時候，上班前洗的餐具，可能下班回家都乾了，但是台灣環境潮濕，碗盤放在室內乾燥速度比較慢，所以烘碗機幾乎成為台灣每個家庭必備的家電，林內烘碗機在台灣銷量還滿穩定的。
把東西做小 才是技術
另外，台灣房子越蓋越小，林內是否有隨著小宅趨勢，做出調整呢？堤俊介表示，不只台灣房子變小，日本其實也有很多小宅，利用空間就很重要，他認為，要把東西做小，本身就是一個的技術，林內在設計產品上，都會儘量簡潔、不占空間。
堤俊介舉例，林內有推出6公斤和9公斤容量的瓦斯乾衣機，比起美系品牌的瓦斯乾衣機小了不少，9公斤的尺寸僅65公分寬、68.4公分高、64.1公分深，輕巧到可以直接架在洗衣機上，讓逐漸變小的陽台，也能擁有瓦斯乾衣機的便捷。
把家事變輕鬆 節省下來的時間能追求想要的生活
堤俊介表示，林內開發出來的產品，都是希望家事變得更輕鬆，讓消費者節省做家事的時間，使消費者有更多時間追求自己想要的幸福生活，像是瓦斯乾衣機比起電熱式的更快乾，所以消費者不用在洗曬衣服上感到壓力，可以輕鬆完成家事。
堤俊介透露，現在日本林內也有可以自動料理的瓦斯爐，消費者只要透過手機設定，按照食譜放好鍋子和食材，瓦斯爐就會掌握火候料理，消費者在這段時間就能做讓自己的事，這就是日本現在「輕鬆家事」的概念，未來有機會也會將這個設備引進台灣。
2026年目標：盼更多人認識林內
林內公司有一句標語「Creating a healthier way of living，創造更健康、更舒適、更高品質的生活」，堤俊介認為，台灣林內在2024年推出的16公升「UFB熱感奈米熱水器」，就是最貼近這句話的產品。
因為「UFB熱感奈米熱水器」不只是一台熱水器，透過奈米氣泡產生器，能減少39%的細菌菌落與浴室常見紅色水漬（黏質沙雷氏菌或紅酵母菌），更可降低28%的水垢積留面積，同時能讓排水管線減少18%的髒污殘留，有助於維持肌膚保濕度、降低彩妝殘留，並強化髮絲光澤。
談到2026年台灣林內的目標，堤俊介表示，要說最務實的目標，那就是希望在2026年，有越來越多人知道林內，了解林內是很認真的在提供消費者好的產品，可以讓台灣消費者的生活變得更便利、更輕鬆。
資料來源：林內
