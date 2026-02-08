職場上的世代差異逐漸顯現！近期有上班族分享，自己平時打字時，都不用看鍵盤就能輕鬆「盲打（Touch Typing）」，不過 20 出頭的年輕同事看到後卻相當驚訝且敬佩，話題曝光也引發熱議，掀起一股「世代差異」的討論，而盲打技巧的訓練與培養方式也曝光了！
上班族盲打技巧震撼年輕人！智慧型手機影響使用習慣
近期有上班族在社群 Threads 上分享，自己上班時使用電腦打字時，都沒有觀看鍵盤就能輕鬆完成輸入，也讓 20 出頭歲的年輕同事訝異表示：「哇你打字不用看鍵盤耶！」
這讓原 PO 相當有感觸：「該不會以前教老人用電腦的和以後教年輕人用電腦的都是同一批人吧？」更笑稱，聽到年輕同事敬佩自己能盲打的情況相當有趣，「時代已經不同了嗎？」
貼文也引出一票上班族有感回應，「我第一次知道年輕人不會盲打，也不會基本文書處理真的很驚訝，才知道因為他們現在連做報告也用手機」、「剛上班時教老人用 Word、Excel，現在教年輕人用 Word、Excel」、「七年級生在職場上就是偕老扶幼」、「我也被 00 後問過，為什麼我打字不用看鍵盤」；也有 Z 世代現身證實，在學生時代因智慧型手機已經盛行，對於電腦的使用反而真的沒有像前輩們精通，反而是手機打字速度更快。
盲打技巧怎麼培養？電腦鍵盤正確指法、訓練方式曝光
事實上，電腦鍵盤「盲打（Touch Typing）」有正確的準則存在，根據花蓮縣政府教育處「打字練習網」的介紹，打字的中心概念在於「基本鍵」與「定位鍵」的認識，指法原則如下：
花蓮打字練習網：點此使用
資料來源：花蓮縣政府教育局
- 定位鍵：鍵盤上的「F」與「J」鍵上各有一個小小的突起，分別為左右手食指的擺放處。透過觸摸突起，不需看鍵盤也能確認手指已回到定位。
- 基本鍵：即「A S D F」（對應左手小指至食指）及「J K L ;」（對應右手食指至小指）。
- 打字要領：打字前將八隻手指放置在基本鍵上，擊鍵要輕、放鬆要快。手指由基本鍵「出發」去按其他按鍵後，須迅速「回歸」到基本鍵。
