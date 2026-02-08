我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金在中來台開唱超寵粉。（圖／金在中IG@jj_1986_jj）

韓國男星金在中今（8）日在台北國際會議中心舉行《J-Party Asia Tour Fan Concert GALAXY 1986 in TAIPEI》，與台灣的粉絲們見面，他以帥氣西裝打扮，宛如王子般現身，並以〈Maze〉開場，不過打完招呼後，粉絲給予熱情回應，竟讓他驚呼，今天的氣氛比任何時候都熱情，表示剛剛在彩排時就感覺氣氛怪怪的，還開玩笑說：「大家發生什麼事了嗎？還是我做錯什麼了？」金在中開場就以流利中文自我介紹，並感謝自己1月26日生日過了這麼久，粉絲還來看自己。金在中也提到從彩排開始，就覺得氣氛比之前都熱情、有點怪怪的，感覺粉絲在密謀做些什麼，開玩笑驚呼：「發生什麼事了嗎？還是我做錯什麼了？」沒想到粉絲甜回「因為你在這裡」，讓他馬上害羞道謝，「我才謝謝你們來這裡」。金在中這次來台，為了貼近粉絲，還特地用夾娃娃機方式，挑選出各種任務，他先謙虛說自己嘗試過很多次，但都很難夾中，沒想到真的開始後，第一次就馬上夾中，自己都被嚇到傻眼。而夾出來的第一個任務，就是變身粉絲的甜美情人節男孩，金在中二話不說就戴上蝴蝶結髮箍，並走下台與粉絲近距離接觸，親自發送糖果。除此之外，金在中還寵粉寵到底，直接把糖果叼在嘴裡，但粉絲都害羞到不敢接，金在中也大讚台灣粉絲太有秩序，這樣超貼近放電，大家都坐在原位。而糖果咬下去後，金在中才知道不是巧克力，而是像麥芽糖的糖果，笑說「我以為我牙齒要碎了」。第三個任務中，金在中還直接穿上醫生白袍，化身粉絲的醫生，親自為幸運粉絲用聽診器看診，恥度破表的台詞跟動作，讓他本人都忍不住笑翻。而金在中一系列的寵粉舉動，也讓外界理解他出道20年，人氣依然不變的原因。