台美關稅談判落幕，雙方先行簽訂MOU後續也將簽署簽署對等貿易協定，此次談判團隊成果豐碩，行政院副院長鄭麗君扮演重要角色，而其日前接受專訪並於今（8）日首播，回憶總統賴清德賦予談判代表任務，鄭麗君回說「我沒有經貿談判的經驗」，但總統說不會是一個人，「整個政府會一起來準備，一起來面對」。所以常常在談判現場遇到衝突之際，就會告訴自己必須要守住台灣的未來，必須要化解困難，想出解方讓談判持續，守護產業的利益，這是攸關台灣產業未來。此次經貿談判鄭麗君與政委楊珍妮功不可沒，主持人好奇是誰賦予談判代表重責？感受為何？鄭麗君說，其實院長卓榮泰在川普總統當選之際，就責成她組成台美經貿工作小組，其實在院長上任後就已經成立經濟外交工作小組，所以政府對於全球現在進行供應鏈重組，國際局勢的大變局，都希望能夠超前部署。鄭麗君說，過去國家談判總代表是政委楊珍妮，自己確實沒有想過站在第一線擔任談判代表，所以總統告訴她這個任務的時候，自己則回說「我沒有經貿談判的經驗」，但總統說不會是一個人，「整個政府會一起來準備，一起來面對」。鄭麗君表示，因為自己是台美經貿工作小組的召集人，也覺得責無旁貸，心裡一個念頭就是，台灣在每個關鍵的時刻，如果任務掉到自己身上，那就必須要全力以赴，所以常常在談判現場遇到衝突的時候，就告訴自己必須要守住台灣的未來，必須要化解困難，去想出解方讓談判可以持續下去，守護產業的利益，這是攸關台灣產業未來，也攸關台美關係未來。