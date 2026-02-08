我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國大選今天登場，投票於當地時間下午5時結束，稍早選情民調結果以及最新計票狀況接連出爐，擁有執政優勢的泰自豪黨預計將取得最多席次。根據泰國民族報報導，在選舉結束後，泰國國立發展管理學院（National Institute of Development Administration，NIDA）發布的民調顯示，泰自豪黨（Bhumjaithai Party）將贏得大選，眾議院500個席次中預計將取得140-150個席次；人民黨（People's Party）位居第二，可望獲得125至135個席位；為泰黨（Pheu Thai Party）位居第三，預計取得110至120個席次。該預測並非出口民調，而是基於1月28日至2月7日期間進行的民意調查。泰國國立發展管理學院表示，由於選舉規則禁止在選舉日前的最後一周公佈投票結果，因此他們等到下午 5 點投票所關閉後才公佈調查結果。在最新計票狀況部分，截止至當地時間晚間6點半左右，泰國選委會網站顯示，目前僅統計了1.4%的選票，但現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）所屬的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）目前處於領先地位。「人民黨」和「為泰黨」分居2、3名。