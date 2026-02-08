我是廣告 請繼續往下閱讀

台美關稅談判落幕，雙方先行簽訂MOU後續也將簽署簽署對等貿易協定，此次談判團隊成果豐碩，行政院副院長鄭麗君扮演重要角色，而其日前接受專訪並於今（8）日首播，因關稅談判成功成為台北市長熱門人選，鄭麗君表示，這對自己而言已經是考古題了，當初擔任立委就有這樣的說法，而自己是智庫出身，喜歡思考政策、做政策，覺得這是為台灣奉獻的方式，坦言對於參選，從10年至今沒有深入思考過，現在依然是這樣。對於參選台北市長呼聲高，鄭麗君表示感謝大家的討論，這也是大家的期待，不過自己曾經說過這是考古題了，因為在當立委的時候就有這樣的說法。鄭麗君說，在2020年卸任文化部長，當時就有人說是為了選舉，事後證明沒有就是單純照顧孩子，所以自己是「說什麼做什麼，做什麼說什麼」的人。鄭麗君表示，其實自己非常敬佩投入選舉的朋友，因為這是民主政治的核心，但自己是智庫出身，喜歡思考政策、做政策，所以選擇一個覺得可以為台灣奉獻的方式，來盡自己一點心力。鄭麗君說，必須要很誠實地說，選舉從10年至今沒有深入思考過，現在依然是這樣。