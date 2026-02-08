我是廣告 請繼續往下閱讀

日本眾議院大選今(8)日登場，投票時間在當地時間晚間8時已截止，目前計票正在陸續統計，執政黨自民黨大獲全勝，幾近「開盤即收盤」，席次有望突破300席甚至更高。日本首相高市早苗在自家奈良第二選區得票率，在最新開票中也達到驚人的數字。根據NHK統計，現任日本首相高市早苗在個人選區奈良第二選區中，已拿下1萬7千票，得票率突破87%，遠勝共產黨的對手池田英子，僅拿下12.8%。開票率約9%。2024年眾議院選舉，高市早苗在奈良第二選區拿下約12萬8千票，得票率60.19%；遠遠甩開主要在野黨對手：立憲民主黨約3萬6千票、日本維新會約3萬4千票、共產黨約1萬4千票，此次得票率預料將比前次更多。另一方面，在神奈川第11區的小泉進次郎，在朝日電視網的出口民調中拿下77%，而在NHK的開票計票中，更是在開票後立刻押上「確」的字樣。在福岡8選區的前首相麻生太郎，在朝日新聞計票中暫拿下67.16%，而在朝日計票總席次部分，自民黨已單獨獲得249席，若再加上日本維新會，已斬獲275席。