▲日本自民黨與日本維新會所組成的自維聯盟，在眾議院選舉中已拿下318席，突破三分之二門檻。（圖／翻攝自NHK）

日本眾議院大選今(8)日投票時間在當地時間晚間8時已截止，目前計票正在陸續統計，自民黨在開票後隨即大幅領先，在各大日本媒體的最新統計中，自民黨與日本維新會所組成的自維聯盟，已跨越310席，突破權力穩固的三分之二門檻。截止至日本時間晚間12時(台灣時間晚間11時)，根據NHK統計，自民黨在選區已拿下229席，加上比例代表制的62席，已獲得單獨過半291席；若再加上日本維新會在選區拿下15席以及比例代表的12席，自維執政聯盟已取得318席。另據朝日新聞統計，自民黨在選區已拿下225席，加上比例代表制的62席，已獲得單獨過半287席；日本維新會在選區拿下16席以及比例代表的12席，自維執政聯盟取得315席。自民黨強勢回歸單獨過半，並與維新會形成可掌控眾議院三分之二席次的國會格局，眾議院總席次為465席，過半門檻為233席，真正左右修憲的關鍵數字則是310席，也就是三分之二席次門檻，可視作推動修憲的啟動指標；修憲除了眾議院之外，也需參議院三分之二的議員同意通過，經過這兩道門檻後，需在60至180日內提交國民投票，18歲以上的日本國民擁有投票權，公民投票過半數通過，即可通過修憲案。不過，參議院選舉要到2028年才會舉行，因此在此次日本國會大選中，修憲還不是首要目標，日本國內物價以及國家外交安全與政策仍是此次選戰及選後主軸。