▲楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏在《世紀血案》記者會上的訪談被認為失言，合照時微笑更遭到炎上。（圖／記者林柏年攝）

資深演員寇世勳出演改編自歷史懸案的電影《世紀血案》，飾演當時的國安局軍政高層汪敬煦，曾走過戒嚴時期的他，坦言這可幫助他更加理解角色。儘管他在片中僅是客串演出，但在殺青記者會上卻忍不住大吐苦水，透露導演為了唯一的一場戲，丟給他一大堆歷史資料與檔案研讀。面對海量的準備功課卻只有極少戲份，讓身為演藝圈前輩的他也忍不住在鏡頭前脫口抱怨：「他X的」。寇世勳在記者會中指出，他在片中飾演警備總司令汪敬煦，戲份安排在電影最後，接受由簡嫚書飾演的女記者訪問。雖然只是客串性質的「一場戲」，但劇組對細節要求嚴謹，提供的大量背景資料讓他讀得頭昏眼花。當時記者會氣氛輕鬆，正值殺青宴慶功，寇世勳這番真性情的抱怨，原是為了有趣，並展現了資深演員即便戲份少仍做足功課的敬業態度。然而，由於這部電影改編自敏感的「林宅血案」，且未獲當事人林義雄家屬授權就翻拍，引發社會輿論強烈撻伐。隨著爭議爆發，當時記者會上演員們微笑合影、輕鬆談笑的畫面被網友挖出檢視，遭批態度輕浮。主要演員如簡嫚書、李千娜等人接連道歉，寇世勳因第一時間未對外發聲，被政界人士與網友抨擊是「躲在女人背後」，質疑他作為經歷過該時代的長輩卻缺乏敏感度。面對排山倒海的輿論壓力，寇世勳今（8）日打破沉默，發表449字的道歉聲明。他坦承因個人思慮不周及對歷史悲劇認知不足，對受難者家屬造成了「二次傷害」，對此深感自責。他反省自己受限於成長背景與環境，忽略了威權體制下角色難以切割的意識形態，也低估了詮釋真人真事可能產生的偏頗，承諾未來面對歷史創傷題材，將更虛心學習演員應負的社會責任。基於對受難家屬的尊重與對史實的敬畏，寇世勳在聲明最後採取強硬立場，公開呼籲製作單位在取得相關人士正式授權前，應停止影片的後續製作與傳播。同時，他也以前輩身份向大眾喊話，對於劇組引發的紛擾深感遺憾，希望能給予共同參與的年輕演員們一個反思與修正的空間，避免錯誤的認知進一步擴散。