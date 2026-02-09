2026 大樂透春節加碼即將於農曆春節前登場，大樂透從 2 月 12 日至 3 月 3 日連續開獎 20 天，春節期間天天開獎，並於每期加開百萬大紅包與小紅包，放大中獎機會，也讓投注規則變得更為複雜。《NOWNEWS》詳細整理出大樂透春節加碼、100 萬大紅包、10 萬小紅包中獎方式，帶您一次看懂，NOWNEWS 也會在春節加碼期間持續第一時間進行獎號直播更新。
本文摘要
2026 大樂透春節加碼、春節紅包中獎方式、開獎期間一次看
加碼期間： 2026 年 2 月 12 日（四）至 3 月 3 日（二），連續 20 天每天開獎。
春節大紅包：總獎金 4.8 億元，合計 480 組，每組 100 萬元，全部送出或開到 3 月 3 日。
春節小紅包：總獎金 0.8 億元，合計 800 組，每組 10 萬元，全部送出或開到 3 月 3 日。
春節紅包獎號開出方式：過年期間大樂透每期會另外加開 9 個「春節大紅包」獎號與 1 個「春節小紅包」獎號，且大、小紅包獎號互不重複，不影響原本大樂透的 6 個獎號與特別號。
春節大紅包中獎規則：加開 9 個號碼，若對中其中 6 個即為中獎，每組獎金為 100 萬元；若同組號碼超過 1 注中獎，所有中獎人將依中獎注數分攤該組獎金。
春節小紅包中獎規則：加開 9 個號碼中若對中其中 5 個號碼，且同時對中小紅包開出的那 1 顆號碼即為中獎，每組獎金為 10 萬元；若同組號碼超過 1 注中獎，所有中獎人同樣依中獎注數分攤該組獎金。
2026 年今彩 539 首度加碼
上市至今邁入第 20 年的今彩 539，此次也首度舉辦春節加碼，不僅自 2 月 12 日起至 3 月 3 日連續 20 天每天開獎，頭獎單注獎金也自 800 萬元加碼至 1,000 萬元，單期頭獎總獎金上限同步提高至 3,000 萬元；活動期間若單期頭獎中獎注數超過 3 注，則依中獎注數均分頭獎總獎金 3,000 萬元。
大樂透中獎後怎麼領獎與注意事項
一、若是中得金額為新台幣5000元（含）以下
可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行或指定之金融機構兌獎。
二、若為5000元至新台幣500萬元之獎項
可前往中國信託商業銀行或其指定之金融機構兌獎。
三、若幸運獲得超過500萬元之獎項
民眾必須於週一至週五09:00~17:00，透過高額兌獎專線預約兌獎，以保障中獎人的隱私。
彩券稅金部分，金超過新臺幣5000元，以以現金或轉帳方式支付獎金者，需代扣千分之四印花稅；獎金逾新臺幣5000元，以支票支付或自行貼用印花者，則免代扣印花稅；獎金若以支票支付者，依各兌獎金融機構規範，須酌收手續費。
若中獎金額超過新臺幣5000元者，應按給付全額扣取百分之二十。且採分離課稅，中獎人不必再計入綜合所得總額申報課稅，而所扣繳的稅款也不能夠抵繳或申請退還。
資料來源：台灣彩券官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
- 2026 大樂透春節加碼獎項、春節紅包中獎方式
- 2026 今彩 539 首次春節加碼
- 大樂透中獎後怎麼領獎與注意事項
2026 大樂透春節加碼、春節紅包中獎方式、開獎期間一次看
加碼期間： 2026 年 2 月 12 日（四）至 3 月 3 日（二），連續 20 天每天開獎。
春節大紅包：總獎金 4.8 億元，合計 480 組，每組 100 萬元，全部送出或開到 3 月 3 日。
春節小紅包：總獎金 0.8 億元，合計 800 組，每組 10 萬元，全部送出或開到 3 月 3 日。
春節紅包獎號開出方式：過年期間大樂透每期會另外加開 9 個「春節大紅包」獎號與 1 個「春節小紅包」獎號，且大、小紅包獎號互不重複，不影響原本大樂透的 6 個獎號與特別號。
春節大紅包中獎規則：加開 9 個號碼，若對中其中 6 個即為中獎，每組獎金為 100 萬元；若同組號碼超過 1 注中獎，所有中獎人將依中獎注數分攤該組獎金。
春節小紅包中獎規則：加開 9 個號碼中若對中其中 5 個號碼，且同時對中小紅包開出的那 1 顆號碼即為中獎，每組獎金為 10 萬元；若同組號碼超過 1 注中獎，所有中獎人同樣依中獎注數分攤該組獎金。
上市至今邁入第 20 年的今彩 539，此次也首度舉辦春節加碼，不僅自 2 月 12 日起至 3 月 3 日連續 20 天每天開獎，頭獎單注獎金也自 800 萬元加碼至 1,000 萬元，單期頭獎總獎金上限同步提高至 3,000 萬元；活動期間若單期頭獎中獎注數超過 3 注，則依中獎注數均分頭獎總獎金 3,000 萬元。
一、若是中得金額為新台幣5000元（含）以下
可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行或指定之金融機構兌獎。
二、若為5000元至新台幣500萬元之獎項
可前往中國信託商業銀行或其指定之金融機構兌獎。
三、若幸運獲得超過500萬元之獎項
民眾必須於週一至週五09:00~17:00，透過高額兌獎專線預約兌獎，以保障中獎人的隱私。
彩券稅金部分，金超過新臺幣5000元，以以現金或轉帳方式支付獎金者，需代扣千分之四印花稅；獎金逾新臺幣5000元，以支票支付或自行貼用印花者，則免代扣印花稅；獎金若以支票支付者，依各兌獎金融機構規範，須酌收手續費。
若中獎金額超過新臺幣5000元者，應按給付全額扣取百分之二十。且採分離課稅，中獎人不必再計入綜合所得總額申報課稅，而所扣繳的稅款也不能夠抵繳或申請退還。
資料來源：台灣彩券官網