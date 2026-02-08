我是廣告 請繼續往下閱讀

電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」，日前演員群舉辦殺青記者會，但卻爆出爭議發言以及未取得當事人林義雄家屬授權等狀況，引發社會輿論和撻伐，文化部長李遠今（8）日表示，林宅血案在台灣來說是「非常悲哀的一個悲劇」，而劇組沒有取得受害者家屬的同意，加上主演群紛紛跳出來指出「被合約欺騙」，他認為「非常有問題」，強調此歷史案件不能夠隨便詮釋，該片也沒有申請輔導金，因此文化部絕對沒有出資。文化部長李遠表示，大家都知道美麗島事件，加上林宅滅門血案，到陳文成命案，這在台灣來說是非常悲哀的一個悲劇，因此被問到對於《世紀血案》劇組的爭議時，他坦言「我很難想像，有誰有能力來處理這個東西，我非常懷疑這整個東西。」李遠提到，「林宅血案在臺灣的歷史上是非常重要的一個滅門血案，不能夠隨便詮釋」，且從法律面來講，劇組沒有取得受害者家屬的同意，加上主演群致歉聲明有講到被合約欺騙，讓整件事都非常有問題。針對《世紀血案》背後的出資者，李遠強調該片沒有申請輔導金，因此文化部絕對沒有出資，至於該劇組過去拍攝的電影《幻術》，李遠更重砲怒轟「抹黑了歷史」、「非常不妥，而且非常可惡」、「簡直是踐踏台灣人」、「藐視我們的歷史，修改我們的歷史」。