日本第51屆眾議院選舉今天投開票，自民黨席次已確定過半，與日本維新會組成的執政聯盟也跨越三分之二的310席門檻，自民黨總裁、首相高市早苗晚間在日本媒體前發表最新談話。高市早苗8日在自民黨本部接受東京電視台訪問，被問及眾議院選舉結束後，是否考慮更換主要內閣成員時，她表示，「內閣成立至今僅三個多月。閣員都是我在十足信心下選任的人，目前正全力以赴投入工作。我認為並沒有出現需要進行重大調整的情況。」至於是否讓聯合執政夥伴「日本維新會」成員入閣，高市早苗表示，「我會一直持續拜託，哪怕只有一人進入內閣。希望能在內閣中共同承擔責任的想法，至今仍未改變。」此外，高市也針對參拜靖國神社一事作出表態，她表示會努力創造一個能夠促成此事的環境，也會充分徵得盟友和鄰國的理解。另一方面，高市早苗在選舉過程中曾提出明年度將實施為期2年的食品消費稅歸零政策，她也強調將召開國民會議加速進行，迅速提出相關稅法。在接受NHK訪問時，被問及自民黨派系的「秘密資金（裏金）」事件，高市早苗表示「確實存在未記載申報的問題，對此我深刻反省」；對於是否進一步加強黨內治理，她表示「若出現新的事實，將嚴正處理，並要求確實遵守法律。」對於確定可取得相當於眾議院全體三分之二的310席。獲得如此程度的支持，如何看待？高市早苗強調，自己無論如何都希望接受選民的決斷，因為她主張要對經濟與財政政策進行重大轉向，推動負責任且積極的財政政策。在此之中，無論是危機管理投資或成長投資，都必須由政府與民間攜手推動。此外，「積極財政」這個詞也首次出現在自民黨的競選政見之中。這些政策必須讓納稅人來做出評價，她是抱持著這樣的想法來向民眾闡述。對於這次選舉正好落在大雪時期，高市早苗也對在寒冷天氣與積雪道路中仍前往投票的眾多民眾表達由衷感謝。同時，對於選舉管理委員會的工作人員，為了避免事故發生而進行鏟雪等工作努力，協助選舉順利執行，她也深表感謝。