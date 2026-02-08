藝人劉雨柔升格當媽媽已經半年，經常在社群分享育兒點滴與產後恢復的歷程。近日她在IG發文表示，雖然很享受當媽媽的生活，但一度因為身分轉變，覺得自己沒機會穿太辣而抗拒買性感衣物。另一方面，她也笑說為了恢復身材，必須努力抵抗老公的宵夜誘惑。在好姊妹的洗腦與鼓勵下，她終於轉念找回自信並表示：「不能忘記要當回自己。」
好姊妹洗腦：妳還是很年輕！劉雨柔找回火辣自信
劉雨柔提到，上週跟幾位超級好姊妹去逛街，朋友們不斷拿著很辣的衣服鼓勵她試穿。起初她內心相當抗拒，心想：「都當媽媽的人了，沒機會穿到，也很浪費錢。」但姐妹們不斷地說服她：「這就是妳的衣服啊」、「妳還是很年輕好嗎」、「Why not？」
在強力的洗腦攻勢下，劉雨柔成為當天買最多件衣服的人。她表示一點都不後悔，反而感謝姐妹們的提醒與陪伴，讓她意識到：「誰說當媽媽就沒有機會、沒有資格？明明就還是可以回到原來的樣子啊！」
老公宵夜攻勢不斷 堅持減肥之路
除了找回穿搭自信，劉雨柔也分享了產後瘦身的甘苦談。她表示，自己正堅定地走在減肥的道路上，但最大的阻礙竟然是身邊最親密的人老公。她無奈又甜蜜地抱怨：「老公依舊誘惑著我吃宵夜。」
她也在文中下了幾個充滿正能量的Hashtag，像是「#賺錢讓自己跟女兒都過好生活」、「#甜蜜的負擔也包括了自己」，並強調「#科技育兒解放雙手也很重要」，呼籲所有媽媽在育兒之餘，不要過度內耗，可以互相體諒但不能一再退讓，要記得在母親的角色之外，找回那個漂亮的自己。
資料來源：劉雨柔IG
劉雨柔IG全文
很享受當媽媽的生活
但也不曾忘記過，要當回「自己」
我老公依舊誘惑著我吃宵夜
而我仍然走在減肥的道路上
上週跟幾個超級好姐妹逛街
她們一直鼓勵我買「很辣」的衣服
一開始我還很抗拒，覺得都當媽媽的人了⋯
沒機會穿到，也很浪費錢
但耳邊一直傳來她們的聲音
：『這就是妳的衣服啊』
：『妳還是很年輕好嗎』
：『Why not』
最後終究敵不過這些寶子們的洗腦
我就是那個結帳買最多的人🤣
但我不後悔～
反而謝謝她們提醒著我、陪伴著我
誰說當媽媽就沒有機會、沒有資格
See ～ 明明就還是可以回到原來的樣子啊✌🏼
#賺錢讓自己跟女兒都過好生活
#甜蜜的負擔也包括了自己
#科技育兒解放雙手也很重要
#太多的堅持跟委屈都是在內耗自己
#可以互相體諒但是不能一再的退讓
