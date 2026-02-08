電影《世紀血案》翻拍林宅血案引發軒然大波，身為當年警備總部發言人後代的導演徐琨華，今（8）日晚間首度打破沈默發布聲明道歉。針對外界質疑其身分執導受害者題材極不恰當，徐琨華表示：「我的身分本身對受害者家屬就是一種傷害」，並承認在未獲林義雄家屬授權的情況下接拍是思慮不周。為了表示對林義雄先生的歉意，他宣布「即刻暫停參與本片的所有後製工作」。
徐琨華坦承身分敏感：我的存在對家屬就是傷害
徐琨華在聲明中提及，自己雖成長於民主自由社會，但也意識到戒嚴傷痕未平。對於外界聚焦他的家世背景，祖父為前警總發言人徐梅鄰，他坦言起初雖有提醒製片方，但最終仍忽略了關鍵點：「我忽略了我的身分本身，對受害者家屬而言就是一種傷害。」他對此表示思慮不周，願意承受所有指教，但也懇請大眾不要將矛頭指向與電影無關的家人。
誤信正面描寫即尊重 認了判斷不足
針對最受爭議的「未經授權」問題，徐琨華解釋，劇本是由出品人蘇敬軾親自撰寫。他曾詢問過當事人意願，但當時被告知「林義雄先生不願談及此事」，片方主張以「正面描寫」來推進。徐琨華承認當時接受了這個說法，但如今看來判斷遠遠不足，「林先生與家屬的感受仍然是本片籌備當中最關鍵最重要的因素」，為此向林義雄與家屬致上最誠摯的歉意。
澄清未受邀記者會 心疼演員受累
至於日前殺青記者會引發的演員失言風波，徐琨華澄清自己並非刻意缺席，而是「根本沒受邀，也不知道有記者會」。他強調自己僅是受僱導演，話語權有限，但對於未能保護好信任他的演員與工作人員，導致他們遭受指責，他深感抱歉，呼籲各界不要怪罪演員。
文末徐琨華重申，為了具體表示歉意，將即刻暫停參與本片的所有後製工作。他對給恩師與前輩惹麻煩感到抱歉，也希望自己的不成熟行為，不會壓縮台灣電影難得的創作自由與對話空間。
徐琨華聲明全文：
關⼼林宅血案與電影《世紀血案》的社會⼤眾，大家好，我是《世紀⾎案》的導演徐琨華。
這些⽇⼦以來，從《世紀血案》殺青記者會開始，引起社交媒體與大衆傳媒的疑慮與爭議、造成社會資源的耗費，我作為由製作公司聘⽤的導演，有責任去回應⼤眾的疑慮，並對錯誤負起責任並道歉。以下，針對我參與這部電影⼯作的實情，以及我的理解與判斷，逐項說明。
1. 2025年8⽉，製片⼈郭⽊盛先⽣將《世紀⾎案》劇本遞給了我，劇本由出品⼈蘇敬軾先生親⾃編劇完成，當時正在尋找導演。郭先生希望我和蘇先⽣接觸討論是否承接導演⼯作。第⼀次溝通時，我曾提及當事⼈及家屬的意願問題以及相關溝通，蘇先⽣的回應是：因為林義雄先⽣曾公開表⽰不願談及家⾨不幸之事，他希望在此事尊重林先⽣的意願的情況下，推進電影工作。同時，我因為在其劇本中，讀到的都是對林先⽣及其家人方方面面的正⾯描寫，並且為其遭遇感到悲憤不平，在這情況下我便接受了這樣的說法，並接下了這個工作。但如今我明瞭到這個判斷是遠遠不⾜的，林先⽣與家屬的感受仍然是本片籌備當中最關鍵最重要的因素。在這一點上，我身爲導演，確有思慮不周之處，必須向林先⽣與家屬誠摯地道歉。
2. 我誠心希望關心此事的各方人士，不再怪罪參與這部電影的所有演員與⼯作⼈員。絕⼤部分的演員是因為我⽽參與演出，我很感激他們的參與，但我身爲導演沒能保護好演員與⼯作⼈員的這份信任，讓他們受到指責並不得不面對爭議，我深感抱歉。
3. 我成長在台灣⺠主⾃由的社會，明瞭是非與正義的價值。然而，過去自戒嚴以來的社會傷痕至今尚未完全弭平，這使得我個人的身世背景跟林家血案這個悲劇本身，迄今仍存在著難以忽略的調適難度。雖然⼀開始我有提醒出品⼈和製片⼈，但我忽略了我的⾝份本⾝，對受害者家屬⽽⾔就是⼀種傷害，這是我思慮不周，我願意承受所有的指教，為傷痕的彌合而努力。同時，也希望大家不需要把焦點轉移到跟這部電影無關的我的家人身上。
4. 我本著尊重電影是⼀個團隊分⼯及職場倫理，作為⼀名由製片⼈與製作公司雇⽤的導演，我負責把劇本影像化以外，在本片製作過程中沒有其他太多的話語權和決策權。殺青酒時的記者會我並不是刻意缺席，而是不知道殺青酒會之前有記者會，也沒有受邀。不久，當這部片引發公眾疑慮之時，我認為作為⼀名⼯作⼈員應該謹守分際，不應在劇組發出聲明之前發⾔，但這樣的延宕出面也引發社會多⽇爭議，我也深感歉意並責無旁貸。雖然這部電影並非由我發起，但當我點頭接下導演⼯作的那⼀刻，我就必須對這部作品的品質與公評負起責任。
5. 作為導演，為了表示對林義雄先生的歉意，我將即刻暫停參與本片的所有後製⼯作。
6. 最後，對於曾經給我⼯作機會、讓我得以學習成長的老師們和前輩們，我認為電影作品能讓觀眾在離開戲院後開啟討論和對話，卻疏忽了上述種種前提，這部分是我不夠成熟，希望我的⾏為不會壓縮往後台灣電影難得的創作自由與對話空間。
對所有關⼼此事的朋友，深深鞠躬，抱歉，給你惹⿇煩了。
最後再次向林義雄先生和其家屬至上我的歉意。
徐琨華
2026.2.8
