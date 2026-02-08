我是廣告 請繼續往下閱讀

電影《世紀血案》翻拍林宅血案引發軒然大波，身為當年警備總部發言人後代的導演徐琨華，今（8）日晚間首度打破沈默發布聲明道歉。針對外界質疑其身分執導受害者題材極不恰當，徐琨華表示：「我的身分本身對受害者家屬就是一種傷害」，並承認在未獲林義雄家屬授權的情況下接拍是思慮不周。為了表示對林義雄先生的歉意，他宣布「即刻暫停參與本片的所有後製工作」。徐琨華在聲明中提及，自己雖成長於民主自由社會，但也意識到戒嚴傷痕未平。對於外界聚焦他的家世背景，祖父為前警總發言人徐梅鄰，他坦言起初雖有提醒製片方，但最終仍忽略了關鍵點：「我忽略了我的身分本身，對受害者家屬而言就是一種傷害。」他對此表示思慮不周，願意承受所有指教，但也懇請大眾不要將矛頭指向與電影無關的家人。針對最受爭議的「未經授權」問題，徐琨華解釋，劇本是由出品人蘇敬軾親自撰寫。他曾詢問過當事人意願，但當時被告知「林義雄先生不願談及此事」，片方主張以「正面描寫」來推進。徐琨華承認當時接受了這個說法，但如今看來判斷遠遠不足，「林先生與家屬的感受仍然是本片籌備當中最關鍵最重要的因素」，為此向林義雄與家屬致上最誠摯的歉意。至於日前殺青記者會引發的演員失言風波，徐琨華澄清自己並非刻意缺席，而是「根本沒受邀，也不知道有記者會」。他強調自己僅是受僱導演，話語權有限，但對於未能保護好信任他的演員與工作人員，導致他們遭受指責，他深感抱歉，呼籲各界不要怪罪演員。文末徐琨華重申，為了具體表示歉意，將即刻暫停參與本片的所有後製工作。他對給恩師與前輩惹麻煩感到抱歉，也希望自己的不成熟行為，不會壓縮台灣電影難得的創作自由與對話空間。