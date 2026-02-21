我是廣告 請繼續往下閱讀

2023年西門町一家知名音樂展演中心傳出受傷糾紛！一名張姓女子指控謝姓男子因太HIGH進行「人群衝浪」時，害她撞擊欄杆，造成下腹部挫傷、盆炎腔發炎等症狀，檢方依過失傷害罪起訴。台北地院審理時，謝男律師援引「比腕力」等競技風險概念，主張參與者應預見活動風險，而現場證人則證實，當天人潮擁擠，觀眾集體推擠往舞台移動屬「演唱會常態」。法官勘驗影像後認為，無法證明張女傷勢是由謝男直接造成，且難以排除是群眾集體擠壓所致，因此判謝男無罪。檢方起訴指出，2023年3月24日晚間8時許，謝姓男子在北市一家音樂展演中心觀看表演時因情緒高漲，要求友人2名友人將他舉起往前擠，進行「人群衝浪」，卻導致站在第一排靠欄杆處的張姓女子受到強力推擠，腹部猛撞欄杆，造成下腹部挫傷、盆腔發炎及泌尿道感染等傷害。案件審理期間，謝男在坦承曾要求被舉起，但堅認並無過失。其律師援引臺中地院過往判決主張，任何競賽或熱烈活動都具備危險性，參與者理應預見風險，若明知仍參加，等同於同意承擔演唱會帶來的風險。當天陪同張女的證人陳男出庭表示，兩人當時站在第一排，後方群眾以全身力道湧向前方，導致兩人被擠壓撞擊欄杆。陳男坦言，雖然現場有人被高舉往舞台移動，但他無法確定謝男是否在場，也無法指認具體是誰造成推擠。陳男指出，依他參加20多次演唱會的經驗，觀眾被舉過肩或衝向舞台屬於「常態」；儘管他本人未受傷，但證實事發後張女確實說過「身體不舒服、很痛」，隨即離場休息。活動主辦人出庭證稱，當天現場約225人，幾乎接近滿場，活動全程站立且人與人距離僅約「3至5公分」。他表示這種「人貼人」、「高舉過肩」的行為，在各類音樂演唱會中極為常見，儘管當天有看到謝男與張女，但他表示當時是多數觀眾集體往舞台推擠，並未目擊張女被謝男及其友人推擠受傷的具體過程。法官勘驗現場影片發現，事發前謝男確實曾被高舉往舞台移動，並有揮手、拍手等肢體動作，但隨即就消失在畫面中。短短數十秒內，還有另外三名觀眾也同樣被高舉往前推移往張女的方向靠近。法官指出，影片中無法確認張女撞擊欄杆的確切瞬間，也未拍到謝男要求友人推擠人群的畫面，僅能證明謝男「曾被動地被他人抬舉往前」。法院審理後指出，即便張女確實受傷，但根據現場影像，仍難以認定其受傷與謝男的行為具有直接因果關係，無法僅憑張女一人的說法，就認定謝男在演唱會常見的「人群衝浪」互動中有過失傷害行為或違反注意義務，最終判處謝男無罪。