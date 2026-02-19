我是廣告 請繼續往下閱讀

人們投資黃金和白銀已有數千年歷史，雖然白銀價格往往輸給黃金很多，但是白銀依然是最受民眾喜愛的貴金屬之一，且近年白銀市場火紅，純以投資報酬率來看，白銀2025年的表現還要勝過黃金。底下是關於白銀的許多有趣小知識，一起來瞧瞧吧！1.在所有元素中，銀的導熱性和導電性是最好的。這也是為何，銀成為許多現代工業中的關鍵原料之一。2.銀也是地球上反射光線率最佳的金屬，因此常被用來製造鏡子，也是望遠鏡甚至太陽能板的理想原料。3.銀具有抗菌特性，這意味著可以將銀奈米顆粒織入衣物中，以防止細菌在汗水和油脂沉積物上滋生。醫療器械表面都鍍有銀層，以確保器械的無菌狀態。4.白銀的熔點為攝氏961.8度。5.白銀的沸點為攝氏2162度。6.由於白銀具有大量的工業應用與醫療應用用途，與白銀相關的專利數量超過了所有其他金屬的總和。7.白銀和黃金都是在被稱為「超新星」的恆星爆炸中所形成的。研究發現，較小的恆星爆炸會產生白銀，而較大的恆星爆炸會產生黃金。8.白銀是人類最早發現的金屬之一。已發現的銀器至少可以追溯到公元前4000年。白銀也是最早被用作貨幣的金屬。9.白銀在實務上很大部分是作為鉛、銅和鋅礦開採的副產品而被運出，這使得白銀的產量通常超過都會超過白銀需求，這也是白銀價格沒法和黃金媲美的原因之一。10.銀過去被應用在傳統膠片攝影中，傳統底片和相紙上塗有鹵化銀作為感光劑，因此老照片實際上就是金屬銀沉積，也可以說是「銀的遺照」。