日本第51屆眾議院大選今(8)晚投開票，日本首相高市早苗率領的自由民主黨，在開票之初就呈現壓倒性領先，在稍早更與日本維新會聯手突破310席門檻，跨越眾議院三分之二席次。為何高市早苗能獲得如此高人氣，印太戰略智庫執行長矢板明夫點出三大原因。隨著自民黨在眾議院選舉大勝，矢板明夫透過臉書發文指出日本政局的方向已經非常清楚。日本將擺脫近幾年頻繁更換首相的困境，正式進入一段長期而安定的執政時期。他認為，這場勝利的意義，不只在日本國內，更象徵著亞洲進入「高市早苗時代」。這在二戰後的歷史上，可以說是前所未有的局面。矢板明夫回溯，過去安倍晋三前首相也曾被視為亞洲的重要領袖，但當時的中國仍被國際社會看作一個「正在崛起、可以合作的大國」，日本在區域政治中的影響力，仍難以與中國抗衡。然而，這幾年情勢已徹底改變。在習近平的統治下，中國逐漸從合作對象，變成國際社會眼中的「麻煩製造者」，雖然經濟與軍事實力仍在，但其霸道作風、缺乏信任，讓越來越多國家選擇與中國保持距離。矢板明夫認為，相對之下，高市早苗領導下的日本，與美國建立起高度互信的同盟關係，並與東南亞、東北亞各國持續深化合作。同時，日本重整國防、承擔更多國際責任，逐漸成為一個穩定、可靠、可預期的國家。在這樣的對比之下，日本正自然地成為亞洲新的關鍵力量。且可以確定的是，高市首相高度重視台灣，未來日台關係只會更好，不會更差。高市早苗為什麼能獲得如此高的人氣？矢板明夫分析主要有三個原因。第一、她重新打開了日本人的安心感。長期經濟停滯、高物價壓力，讓民眾生活越來越吃緊；來自中國、俄羅斯、北韓的安全威脅，以及近年外國移民快速增加，也讓日本社會對治安與生活環境感到不安。過去的許多執政者都選擇迴避，但高市用直率的語言正面面對，讓國民感到「有人願意負責」。第二、她承接安倍路線，給了日本清楚的方向感。矢板明夫回憶，泡沫經濟後的「失落三十年」，讓日本看不到未來。但高市提出建設「富裕而強大的日本」，讓國民感覺重新找到了前進的方向。第三、高市早苗給人一種強烈的「能成事感」。矢板明夫認為，她不是空談型的政治人物，而是熟悉政策、重視執行、能把事情真正做出結果的人。她讓選民相信，跟著她，日本人的生活會一步一步變好。最後他強調，安全感、方向感，加上能成事感，這正是高市早苗壓倒性勝利的真正原因。