我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國國會大選初步結果出爐，執政黨泰自豪黨（Bhumjaithai Party）保持領先，現任總理阿努廷宣布勝選，並感謝泰國選民支持泰自豪黨，落居第二和第三的人民黨（People's Party）和為泰黨（Pheu Thai）則承認已失去最多席領先席次的結果。根據泰國公共電視台（Thai PBS）等泰媒統計，截至9日晚間10時，眾議院500席中，泰自豪黨已取得197席，人民黨（People’s Party）以112席排第二，為泰黨（Pheu Thai Party）則獲78席。根據泰國民族報報導，阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，儘管國會議員席次的正式數字尚未獲得最終認證，但從各地的選舉結果觀察來看，泰自豪黨已經有極高可能在週日的選舉中拿下最多的國會議員席次。他認為這是希望泰自豪黨執政、並解決長期問題的人民所取得的共同勝利。阿努廷說，泰自豪黨將接受選民的期待，以廉潔誠信的方式執政，維護以國王為國家元首的民主制度，並向所有獲得民眾信任、成功當選的各黨國會議員表達祝賀。至於泰自豪黨接下來將與哪個政黨攜手合作，阿努廷並未正面回應。他表示目前仍有時間，將先召開黨執行委員會會議，並等待選舉結果進一步確定數字後，再進一步決定。人民黨（People's Party）黨魁納塔蓬（Natthaphong Ruengpanyawut）於週日晚間表示，已接受非正式結果顯示不太可能取得首位的事實，形同承認敗選，並準備在泰自豪黨組成下屆政府的情況下，轉而扮演反對黨角色。他於晚間9時45分在位於「未來前進大樓」（Future Forward Building）的黨部發表談話，由於此次選舉同步針對是否贊成應該有新憲法一案進行公投，攸關泰國未來政治走向，他將焦點轉向公投結果，認為民意正明顯傾向支持起草一部新憲法；他表示，每一次選舉都是為國家尋找前進道路的努力，並呼籲民眾持續關心政治、積極行使自身權利。為泰黨黨魁朱拉蓬（Julapun Amornvivat）在初步的選舉結果出爐後表示，感謝所有出門投票的公民，同時重申該黨對民主與國會制度的堅定承諾。朱拉蓬指出，組成下屆政府是得票最多、排名第一的政黨的責任，必須透過國會機制爭取支持，建立執政多數。至於為泰黨下一步是否會與其他政黨合作，他表示，無論最終扮演何種角色，黨都已準備好為人民服務。他們接受並尊重人民的決定，即使結果可能與他們的期待不符。若有需要，為泰黨已準備好再次擔任在野黨，這是他們過去曾做過，也自認做得不錯的角色，若展開聯合政府協商，將依據主導聯盟政黨的理念與政策方向來決定。根據初步結果顯示，為泰黨預計可取得約80至100席。待開票完成率達到100%後，黨內將進行深入檢討，以了解選舉結果形成的原因。