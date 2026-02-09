日本眾議院大選今(8)晚開票，自民黨在稍早的計票中單獨跨越310席門檻，獨自拿下三分之二的席次，在此次選舉中大獲全勝，且因為「贏太多」，反而讓比例代表不夠補，恐得被迫讓出至少一席。
日本眾議院選舉採取「小選區」與「比例代表」並立的選舉制度，465 個席次中小選區席次有 289 個，比例代表席次 176 個。小選區由選民直接針對該區候選人投票，得票最多者當選；比例代表選區則由選民對各政黨投票，根據得票數，席次按比例分配給各政黨。
比例代表當選名單，會依照各政黨選前向選舉管理委員會提交的候選名單來決定，由得票數依照席次陸續遞補，與台灣選舉的不分區不同，候選人可在小選區和比例代表同時列名。與此同時，各政黨在選區的比例代表席次也會按照該區情勢來作人員以及人員數量排定。
根據每日新聞報導，在8日進行投票與開票的眾議院比例代表選舉中，出現了一起少見的狀況。自民黨獲得了大量選票，卻因比例代表名單上登載的候選人人數不足，竟出現將議席讓給其他政黨的罕見情況。
在北陸信越選區，自民黨取得了足以獲得4席以上的得票數，但僅有3名比例代表候選人。由於同時在小選區與比例代表重複參選的候選人全部當選，預計至少有1個以上的席次將轉由其他政黨的候選人取得。
此外，在南關東選區與東京選區，也同樣因比例代表候選人人數不足，議席將流向其他政黨的可能性很高。
