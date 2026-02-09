我是廣告 請繼續往下閱讀

「高市交易」的兩極反應

政策核心：積極財政與「安倍經濟學」延續

亮點與隱憂

展望未來：負責任的刺激

日本第51屆眾議院選舉8日投開票，日本首相高市早苗領導的自民黨席次不僅確定過半，甚至單獨跨越三分之二的310席門檻。隨著高市早苗在大選中壓倒性勝利，確立穩固的執政地位，並獲得強大的民意授權來推動「再通膨」經濟政策。日本動盪的金融市場如今必須直面「高市早苗時代」的正式到來。根據路透社報導，隨著高市早苗率領的自民黨在眾議院選舉中獲得壓倒性勝利，目前投資人關心的問題在於，這股選舉氣勢會促使高市早苗擴大刺激經濟的企圖，抑或反而讓她擁有更大的政治空間，能以較為審慎的步伐前進。自高市早苗於去年10月成為日本首位女性首相以來，所謂的「高市交易」已呈現顯著趨勢。投資者對其刺激政策充滿信心，推動國內股市屢創新高；但由於擔憂財政紀律，日本公債與日圓則面臨劇烈拋售。大和資本市場（Daiwa Capital Markets）歐洲研究主管斯奇克盧納（Chris Scicluna）指出：「股市是高市政策的忠實追隨者，週一開盤對股市而言無疑是利多。」高市早苗是已故前首相安倍晉三「安倍經濟學」的堅定追隨者。她承諾將實行積極的財政政策，其資金來源主要依賴增發國債。她上任之際，自民黨正處於權力與人氣的低點。這個二戰後長期執政的政黨，一度被迫與財政立場更為寬鬆的在野黨進行協商。野村資產管理策略師鈴木浩太（Kota Suzuki）認為，政權基礎穩固後，市場對經濟政策的預期將更容易凝聚，且由於不再需要低頭尋求在野黨合作，採取「大撒幣式」財政擴張的壓力反而可能減小。在民調早已顯示自民黨將大勝的情況下，日本指標日經225指數於週二創下54,782.83點的歷史新高。近期表現最亮眼的板塊，包括高市早苗點名將重點投資的國防、人工智慧與半導體等產業。但投資者對日本身為發達國家最高債務負擔的隱憂並未消失。1月20日，當高市宣布解散國會並主張「停徵食品消費稅」時，國債殖利率一度飆升至數十年來的高點。日圓同樣承壓，自高市早苗去年10月出任首相以來，日圓兌美元已貶值約6%，兌歐元與瑞士法郎更一度跌至歷史低點。唯有日本與美國可能聯手干預匯市的警告，才暫時遏止了日圓的跌勢。儘管債市殖利率仍維持在高位，但過去兩週市場已趨於冷靜。投資者開始相信，獲得民意力挺的高市會履行其「負責任」刺激方案的承諾。岡三證券首席債券策略師長谷川直也表示，大勝意味著「高市交易」將重啟，「這代表日本公債殖利率將面臨上行壓力。日圓、股市與債券殖利率的走勢會相互影響；若日圓快速貶值，殖利率往往也會上升。」儘管日本公債殖利率仍處於高檔，過去幾週市場已逐漸恢復一定程度的平靜，因投資人對高市早苗兌現「負責任刺激政策」的承諾信心提升。最近四次國債拍賣需求穩健，30年期日本公債殖利率自1月20日創下3.88% 的歷史高點以來，已下滑31.5個基點。牛津經濟研究院（Oxford Economics）的永井繁人預測，高市早苗會努力在「積極財政」與「財政紀律」間取得平衡，「雖然我們認為她決心善用因通膨推升稅收而產生的財政空間，但也相信她對日本公債殖利率進一步上升抱持高度警惕。」