▲林沛締（左）4年前產下龍鳳胎不到1個月，明金成就離世，令人不捨。（圖／林沛締臉書）

導演、演員明金成在2022年2月8日因心源性（心因性）休克辭世，留下遺孀林沛締與一對龍鳳胎。逝世滿4週年之際，林沛締在社群吐露心聲，坦言2月對她而言格外安靜，是開始獨自承擔生活的起點。她表示，思念早已成為日常，並非不再痛，而是把深厚的愛放在心裡，帶著丈夫給予的勇氣繼續前行，最後深情喊話亡夫「你一直都在」，感動大批網友留言打氣。明金成在4年前離世時，留下了林沛締與一對尚在襁褓中的龍鳳胎。轉眼4年過去，林沛締在社群寫下，每到2月空氣總是顯得特別安靜，「那是他離開我的日子，也是我開始一個人承擔生活的起點。」林沛締吐露心境，自從丈夫走後，她努力在沒有另一半陪伴的日子裡學會堅強，獨自撐起家庭。對她而言，時間雖然在走，但那一天始終烙印在心底，「原來思念，是有重量的。」面對喪夫之痛，林沛締感性表示，這份情感並未隨時間流逝而變淡，「原來思念不是偶爾出現，而是悄悄變成日常的一部分。」 她解釋自己從未想過要忘記，並非因為不再感到痛苦，「而是因為那份愛，太深了。於是，我把想念放在心裡，帶著他給我的勇氣，繼續走下去。」在貼文末尾，林沛締也向天上的亡夫溫情喊話：「想你了，明哥。你一直都在。」 並附上多個標籤如「#延續他的精神」、「#把想念放在心裡」，展現出為了孩子與愛勇敢生活下去的決心。這篇充滿洋蔥的發文吸引了大批網友留言慰問，紛紛打氣道：「妳真的很棒，他一定會很驕傲的」、「祂會在天上守護妳們一家」、「妳不孤單，這份愛會一直陪著妳」。