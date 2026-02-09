中央氣象署表示，今（9日）晨最低溫為南投中寮7.1度，並於6時35分發布低溫特報，今晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至上午基隆、新北、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。此外，氣象署也針對新北市、桃園市、新竹市等12縣市發布強風特報，提醒民眾今日東北風偏強，局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意防範。
🟡低溫特報
📌影響時間：9日清晨至上午
📍橙色燈號：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣、連江縣。
📍黃色燈號：彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣。
🟡強風特報
📌影響時間：9日
📍黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣。
資料來源：中央氣象署
