▲傅孟柏曾與已故攝影師黃柏雄合作過影集《美食無間》。（圖／記者陳明中攝）

男星傅孟柏日前為8點檔《豆腐媽媽》替身演員重傷意外發聲，昨（8）日深夜再度發文，強調片場工安的重要性。他分享剛殺青的新片《即刻刺殺》雖動作戲密集，但因劇組每天開拍前都召開安全會議，讓他拍攝時相當有安全感，認為這些看似細微的提醒，可能在關鍵時刻避免憾事發生。傅孟柏6日在IG發聲痛批《豆腐媽媽》劇組：「沒預算永遠不是藉口， 沒預算就不要跳，跳什麼跳。」直言看到替身演員受傷的意外讓他感到氣憤也遺憾。昨日深夜傅孟柏則再度談到片場工安問題，他在臉書寫道，自己的新電影《即刻刺殺》剛殺青，雖然動作戲很密集，但拍攝過程中，劇組讓他從頭到尾都覺得很安全。傅孟柏進一步分享細節，「，不外乎就是提醒大家、天雨路滑，小心腳步小心這個那個，和那些跟我平時帶小朋友出門小心的事情差不多，但你說這些東西重不重要？」他認為副導的耳提面命，絕對可以拉回很多人的注意力，甚至進而避掉許多意外。傅孟柏也提到已故攝影師黃柏雄，兩人曾合作過影集《美食無間》，怎料黃柏雄在拍攝電視劇《初擁》時意外墜谷殉職，傅孟柏難過地說：「雄爺墜崖的遺憾連回想都不忍，如今拍攝環境已經開始重視工安，我們更有義務要好好的實踐，不敢說這部電影會多厲害多好看（才剛拍完），但對於安全防範意識的部分絕對非常值得效仿。」最後傅孟柏也提到《豆腐媽媽》受傷替身演員蘇德揚，祝福他早日康復。傅孟柏的一席話也掀起粉絲共鳴，大家看了紛紛留言，「期待新作」、「又可以看哥大展身手了，不過還是真心希望大家都要保重身體與注意安全，辛苦了」、「平安最重要」。