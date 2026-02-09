氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，強烈大陸冷氣團持續影響，今（9）日各地清晨低溫仍明顯，多處平地探7至9度，最低溫出現在南投中寮7.1度，但未達寒流標準。今明兩天西半部多晴朗、東半部雲多偶雨，夜晚與清晨仍須防10度以下低溫。週三冷空氣減弱後，另一波小股冷空氣接力南下，北部、東半部轉有降雨。週五至小年夜回暖如春，日夜溫差大；除夕略轉涼，年初一再度回暖，年初二後變化仍待觀察。
今晨最低溫南投中寮7.1度！強烈大陸冷氣團發威 全台跌破10度
吳德榮指出，昨（8）日各地白天高溫約落在15至24度之間，今晨最新觀測顯示，東半部雲量偏多，僅在東部外海出現零星降水回波，本島陸地幾乎未降雨。這波強烈大陸冷氣團帶來的最低平地氣溫，出現在昨晚雲林古坑鄉的6.0度；台北測站最低為10.7度，未達寒流門檻，因此入冬及今年以來，僅元月上旬出現過一波寒流（1月9日台北測站9.1度）。
今日清晨氣溫較昨晚略有回升，截至今晨5時22分，本島各縣市平地最低溫依序為南投中寮7.1度、新北石碇與台中霧峰7.7度、雲林古坑8.0度，各地平地大致落在7至9度。預估今日氣溫為北部8至18度，中部7至22度，南部9至23度，東部8至19度。
最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日仍受強烈大陸冷氣團影響，西半部天氣穩定晴朗，東半部雲量偏多，偶有零星短暫降雨機率。白天溫度雖略回升，但整體仍偏冷，加上夜間輻射冷卻效應，寒流雖未必達標，今晚至明晨部分平地仍可能出現10度以下低溫，須持續做好保暖並防範寒害。
明（10）日白天起至週三（11日）上午冷空氣逐漸減弱，各地多為晴朗天氣，白天氣溫回升，但受輻射冷卻影響，週三清晨仍偏冷。週三下午起，另一小股冷空氣夾帶少量水氣南下，北部雲量增加，北海岸及東半部轉為局部短暫降雨，氣溫略為下滑。週四（12日）天氣轉佳，各地晴時多雲、氣溫回升，東半部仍有零星短暫雨的可能。
過年天氣出爐！全台回暖如春 台北除夕有雨
過年天氣部分，週五至小年夜（13至15日）天氣大致晴朗穩定，回暖如春，但日夜溫差明顯。除夕（16日）東北季風稍增強，大台北與東北部轉有局部短暫雨，氣溫小幅下降，其餘地區影響不大。年初一（17日）各地再度回暖，天氣穩定、日夜溫差大，東半部偶有零星降雨；年初二（18日）之後，各國模式預測分歧，後續變化仍需持續觀察。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
