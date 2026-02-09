我是廣告 請繼續往下閱讀

年底將舉行地方首長大選，台南、高雄是否有望綠地變藍天？備受外界關注。國民黨立委洪孟楷昨（8）日就選情表示，民進黨雖然覺得高雄基本盤還是比較大，也確實擔心會掉。這次跟2022年不一樣的地方在於，藍營候選人謝龍介、柯志恩這次帶小雞的配合度跟話題度都有大幅提升。洪孟楷昨上《新聞大白話》中表示，民進黨確實擔心高雄會掉，在於他們的初選過程可謂1個多月前的刀刀見骨，到最後四腳督，還涉及司法的程序等。更重要的是，明眼人都知道，高雄人也都清楚，現高雄市長陳其邁在初選就沒有支持賴瑞隆，所以如果初選完之後，陳其邁馬上拉著賴瑞隆的手說「凍蒜」，大家也會覺得這個戲演的不像，沒有那個感覺跟連結。洪孟楷提到，賴瑞隆要自己走自己的路，但過去大家會覺得說他的知名度相對來說比較薄弱，但幫自己取了一個諧音聽起來可能會讓大家覺得「鴨霸」的綽號，就有討論度，也許是賴瑞隆的一個策略考量。洪孟楷指出，民進黨覺得在高雄的基本盤還是比較大，可是不要忘記，這一次不管是柯志恩、謝龍介，其實在立法院的時候，他們都說過今年跟2022年有很大的不同。那就是柯志恩、謝龍介雖然在2022年也有選舉，但那時提名完之後，各自努力，當時小雞跟母雞的距離以及配合的調性，還沒有那麼密切。洪孟楷接著表示，但現在謝龍介團隊製作短語音，還有很多議員參選人會主動和他合體拍宣傳影片；而柯志恩在跑市場的時候，很多小雞，不管是新人參選或者是現任議員，都跟柯志恩一起去講，這個就是一個「勢」，大家看這個「勢」，都知道大家希望聚集在這邊。