▲小四月開設小紅書帳號後，美照、自拍影片都引發關注。（圖／小四月小紅書）

▲黃有龍（左）據說早在2022年就已經價值16億台幣的酒莊轉給兒子黃小寶。（圖／翻攝自微博）

▲趙薇（如圖）至今未能成功在中國演藝圈復出。（圖／翻攝自微博）

中國女星趙薇2024年宣布與富商黃有龍離婚，兩人育有一女「小四月」，女兒今年已經要滿16歲了，越來越成熟獨立，也在小紅書開了自己的個人帳號分享美照；只見小四月女大十八變，如今的顏值被網友稱讚堪比韓國女團。而黃有龍先前疑似已將人民幣3.7億（約新台幣16億元）的財產過戶給他與前妻的兒子「黃小寶」，當時也讓不少人替小四月抱不平，認為黃有龍重男輕女，不照顧女兒。小四月近日在小紅書分享自己的自拍影片，只見16歲的她看起來相當早熟，染著一頭金髮，搭配韓系妝容，十分甜美可愛。網友見狀也紛紛湧入留言：「不愧是小燕子的女兒，基因不會騙人」、「我薇的寶貝女兒越來越漂亮了」、「四月寶寶好美啊，有靈氣」、「請原地出道，差點以為是哪個韓國愛豆」、「眼睛、額頭、鼻子都很像媽媽」。據悉，小四月目前在瑞士念書，她的小紅書IP屬地也確實顯示在瑞士，似乎只有寒暑假才會回到中國。而在趙薇與黃有龍離婚後，黃有龍的財產動向也受到外界高度關注，先前有港媒稱黃有龍其實早在2022年就已經名下4個酒莊轉給與前妻所生的兒子黃小寶（黃明政），價值約人民幣3.7億元（約新台幣16億元），但卻一毛未給女兒。更誇張的是，中國博主「葉公子」爆料，其實趙薇2019年就與黃有龍提出離婚，原因是黃有龍出軌小四月的家教老師，但黃有龍當時一直不同意，一直到趙薇2021年因不明原因被中國封殺、演藝事業全面崩盤後，黃有龍才正式簽字。但這些說法並未獲得任何當事人回應，只能當作八卦閒談。而趙薇在離婚黃有龍後，至今都未能成功在中國復出，日前她出現在一家酒莊的直播中僅10分鐘，畫面就整個轉黑，疑似遭平台封鎖，顯然趙薇想回歸演藝圈難度頗高。至於趙薇被封殺的原因，官方並未言明，但外界猜測是與她和黃有龍過去合作的事業有關。兩人自2008年結婚後，在商界頗有成績，但自2018年起便風波不斷，夫妻倆因涉嫌空殼公司交易，遭中國主管機關裁罰人民幣60萬元（約新台幣269萬元）。趙薇名下3間公司的股權被法院凍結，包括西藏龍薇文化傳媒有限公司、合寶文娛集團有限公司以及蕪湖東潤發投資有限責任，金額分別為人民幣190萬元、500萬元、900萬元，總金額高達1590萬元（約台幣6627萬元）。