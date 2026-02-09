我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市五股區昨（8日）晚間8時許驚傳一起搶劫案，一名36歲的張姓男子持長刀進入位於成泰路三段上的某間超商內，並威脅店員交出收銀機內的現金，一共得手約2萬元。警方獲報後，立即聯繫周邊多個派出所展開圍捕，張男最終於凌晨0時許投案，詳細動機仍有待進一步調查釐清。據了解，這起案件發生在昨（8日）晚間8時許，36歲張姓男子獨自進入新北市五股區成泰路三段一間超商後，竟直接走到櫃台亮出一把長刀，喝令店員交出收銀機內的現款。店員見狀擔心遭遇不測，不敢與其發生正面衝突，只好配合交出約2萬元現金。張男得手後隨即徒步逃離現場，所幸過程中並未造成人員受傷。轄區蘆洲分局獲報後迅速趕抵，除封鎖現場由鑑識人員採證外，並擴大調閱監視器畫面，火速鎖定張男身分及逃逸動線，通報警網展開攔截圍捕。張男自知難逃法網，於逃亡約4小時後，在今（9日）凌晨0時45分主動前往警局投案。警方目前正進一步釐清其犯案動機及贓款流向，全案詢後將依強盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。