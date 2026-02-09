我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國第69屆國會大選開票持續進行，選情逐漸明朗。泰國人民黨（People’s Party）黨魁納塔蓬（Nataphon Ruengpanyawut）稍早召開記者會，正式承認黨內評估顯示敗給泰自豪黨（Bhumjaithai Party）的可能性極高，並表態將尊重選舉結果，接受人民的最終選擇。根據《泰叻報》報導，納塔蓬在鏡頭前神情嚴肅卻語氣冷靜，強調人民黨會以民主價值為最高原則。他表示，雖然結果不如預期，但選舉本就有勝敗，人民黨不會質疑制度，也不會動員支持者製造對立，而是選擇「昂首接受」。納塔蓬同時清楚劃下政治紅線，重申人民黨將堅守兩大核心立場。第一，絕不嘗試以不足席次強行組建少數政府；第二，也不會加入或支持由泰自豪黨主導的任何聯合政府。他直言，為了政權而妥協理念，將背離選民的期待。他進一步指出，若最終結果確認落敗，人民黨將全面轉換角色，成為國會中最具戰力的在野黨，針對政府施政、預算分配、修憲進程與權力監督等議題，進行強而有力的監督，「每一張投給人民黨的選票，我們都會用監督政府的方式回應。」分析認為，人民黨此舉等同提前宣告不參與組閣談判，讓政治版圖更為清晰。未來執政權幾乎將落在泰自豪黨主導的保守派聯盟，而人民黨則退居反對陣營核心，成為改革派與年輕選民的重要代言者。納塔蓬最後向支持者喊話，強調敗選並非終點，而是另一種形式的戰鬥開始。他表示，人民黨會在國會內外持續累積能量，等待下一次被人民選中的時刻，「我們不在政府制度裡，但會站在人民那一邊。」