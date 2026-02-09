我是廣告 請繼續往下閱讀

奪命祝融！宜蘭市延平路一處分租民宅昨天（8日）晚間驚傳火警，火勢伴隨不明爆裂聲迅速蔓延，造成2名避難不及的男租客受困火場，警消獲報趕抵佈線灌救，雖先後於一樓及三樓陽台救出受困者，遺憾的是2人在救出時均已失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。火警發生在8日晚間8點51分，宜蘭市延平路的一處民宅因不明原因突然竄出火舌。消防局接獲報案後迅速派員趕赴現場，緊急佈起水線展開灌救，儘管有2名住戶幸運自行逃出且未受傷，但仍有2名男子受困屋內。搜救人員在挺進火場後，先是在一樓尋獲一名因行動不便而受困的69歲林姓男子，隨後又在三樓陽台發現失聯的52歲劉姓男子，兩人在被救出時都已失去生命跡象，急送醫搶救後仍宣告不治。據了解，這棟發生火警的3層樓建築為分租民宅，內部空間被劃分為多間套房出租，其中一樓隔有1間，二、三樓則分別隔出3間與2間房。不幸罹難的69歲林姓男子與52歲劉姓男子皆為當地的長期承租戶，租屋時間均已超過4年。根據其他住戶的回憶，火災發生時隱約聽見屋內傳出「砰、砰」疑似爆炸聲響，隨後火勢便一發不可收拾。這場大火在警消全力搶撲下，歷時近兩個小時才完全撲滅，至於詳細的起火原因仍有待火調人員進一步調查釐清。