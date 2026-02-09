周末影響的寒流今（9）日減弱，天氣風險公司分析師林孝儒表示，今明白天氣溫回升，早晚偏冷，周三、周四有接近大陸冷氣團的冷空氣南下，北東轉涼，中南部影響較小。周五至小年夜各地天氣穩定，適合安排大掃除；春節9天年假將有1至2波冷空氣影響，大年初四後水氣增多，各地降雨機率高。
今天寒流減弱 白天回暖溫差仍大
林孝儒指出，今日白天到明天，冷空氣隨北方高壓出海逐步減弱，整體水氣不多，各地雲量減少、陽光露臉，氣溫也將回升，北部、東半部白天高溫16至23度、低溫12至16度，中南部高溫19至26度、低溫13至17度，早晚仍偏冷，日夜溫差大。
周三、周四冷氣團快閃 情人節、小年夜天氣穩定
林孝儒說明，周二入夜鋒面尾端掠過，周三至周四新一波冷空氣南下，北部、東半部高溫略降至18至21度、低溫13至15度，冷空氣強度接近大陸冷氣團等級，中南部受影響較小，天氣維持晴時多雲，高溫24至27度、低溫15至19度，夜晚清晨仍要注意輻射冷卻造成的低溫。
林孝儒提及，周五至小年夜，台灣各地天氣較穩定，白天高溫可接近25度上下，不過日夜溫差仍大，清晨低溫約16至18度，沿海空曠、近山郊區或縱谷地區仍可能再低2至3度，民眾可以把握這段天氣較穩定的空檔，安排除舊佈新。
9天年假2波冷空氣 大年初四起容易下雨
春節年假（2月14日至2月22日）天氣方面，臺灣大學大氣科學博士林得恩提醒，年假期間會有1至2波冷空氣南下，強度都在東北季風至大陸冷氣團等級，並沒有出現寒流訊號，屬於涼爽舒適的天氣型態，不過仍要注意日夜溫差仍大。
林得恩也補充，由於年假後期的中層槽線接續移入，環境水氣仍多，尤其是在大年初四（2月20日）以後，台灣各地降雨強度較為顯著，外出活動仍需有準備雨具的備案。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書、林老師氣象站
我是廣告 請繼續往下閱讀
林孝儒指出，今日白天到明天，冷空氣隨北方高壓出海逐步減弱，整體水氣不多，各地雲量減少、陽光露臉，氣溫也將回升，北部、東半部白天高溫16至23度、低溫12至16度，中南部高溫19至26度、低溫13至17度，早晚仍偏冷，日夜溫差大。
林孝儒說明，周二入夜鋒面尾端掠過，周三至周四新一波冷空氣南下，北部、東半部高溫略降至18至21度、低溫13至15度，冷空氣強度接近大陸冷氣團等級，中南部受影響較小，天氣維持晴時多雲，高溫24至27度、低溫15至19度，夜晚清晨仍要注意輻射冷卻造成的低溫。
林孝儒提及，周五至小年夜，台灣各地天氣較穩定，白天高溫可接近25度上下，不過日夜溫差仍大，清晨低溫約16至18度，沿海空曠、近山郊區或縱谷地區仍可能再低2至3度，民眾可以把握這段天氣較穩定的空檔，安排除舊佈新。
春節年假（2月14日至2月22日）天氣方面，臺灣大學大氣科學博士林得恩提醒，年假期間會有1至2波冷空氣南下，強度都在東北季風至大陸冷氣團等級，並沒有出現寒流訊號，屬於涼爽舒適的天氣型態，不過仍要注意日夜溫差仍大。
林得恩也補充，由於年假後期的中層槽線接續移入，環境水氣仍多，尤其是在大年初四（2月20日）以後，台灣各地降雨強度較為顯著，外出活動仍需有準備雨具的備案。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書、林老師氣象站