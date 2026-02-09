過年前最後一周上班日加油！麥當勞表示，今（9）日全球版APP放送中杯飲品「買一送一」，免費送大薯、玉米湯、薯餅，本周6大優惠券開吃；歡樂送優惠買一送一、買金迎招財薯來堡加碼抽獎8888發財金，買分享盒也享指定飲品買一送一。漢堡王表示，「買一送一」開運加馬優惠券最後一天，「1+1自由配」套餐49元起快吃。
麥當勞：買一送一！免費送大薯、玉米湯優惠券 歡樂送優惠也買1送1
麥當勞表示，過年必吃金迎本周APP全球版放送6大優惠券！歡樂送優惠也有買一送一，三大速食優惠開吃：
◾️麥當勞APP「買一送一」5大優惠券，即日起至2月15日，門市限定：
單點38元中杯飲品買一送一、
單點經典滿福系列「免費送薯餅（含蕈菇系列）」、
買陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、
買超值全餐「免費送小杯玉米湯」、
買超值全餐「免費送小薯」、
單筆消費滿200元「免費送大薯」。
單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送小薯」、
買超值全餐「免費送蘋果派」。
◾️麥當勞獨家歡樂送優惠「買一送一」！中杯可口可樂、zero、雪碧、檸檬風味紅茶、冰無糖綠茶都享「買一送一」歡樂送優惠；推薦歡樂送才有的「早安優惠雙人餐」209元，爽吃滿福堡、豬肉滿福堡、豬肉滿福堡加蛋、火腿蛋堡、吉事蛋堡、豬肉蛋堡、現烤焙果（7選2）＋飲料或咖啡＋薯餅＋雞塊。
加碼分享以歡樂送購買金迎招財薯來堡，還可參加麥當勞金迎招財薯來堡抽獎8888發財金活動，於歡樂送訂購「金迎招財薯來堡超值全餐（牛／雞）」
或「金迎招財系列分享餐」任一品項（且無退款紀錄） 即可參加抽獎，有機會獲得8888元旅遊金（共10名）。
◾️買麥當勞分享盒也享「指定飲品買一送一」！買麥當勞分享盒享超值加購「指定飲品買一送一」，分享盒有麥克雞塊、麥脆雞腿、雞塊雞腿、勁辣香雞翅等選擇；指定飲品包含中杯飲品可口可樂、可口可樂Zero、檸檬風味紅茶（冰）、無糖綠茶（冰）、無糖紅茶（冰）、及經典美式咖啡（冰／熱）、金選美式咖啡（冰／熱）、焦糖奶茶（冰）；限同品項、同冰／熱，最多買5送5（不適用歡樂送）。
漢堡王：買一送一！「小華堡＋薯條」89元 開運加馬優惠券最後一天
漢堡王今2月9日，最後一天爽吃2026年開運加馬優惠券，薯條、洋蔥圈、飲料都「買一送一」，推薦套餐「小華堡＋薯條或飲料」才89元！使用「1+1自由配」開吃49元起三種門檻組合套餐，「經典脆雞堡／洋蔥圈烤牛堡＋飲料」只要69元。
提醒大家，全門市（排除機場內、科技廠內店，詳情請洽各門市）各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準；此為特殊折扣，恕不提供客製。
資料來源：麥當勞、抽獎8888發財金官網、漢堡王
