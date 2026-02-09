這幾天氣溫下降，不少人都拿出毛衣、針織衫禦寒，但清洗時很容易洗壞、縮水，知名旅日作家「魚漿夫婦」日前分享，因為把針織衫丟進烘乾機導致縮水的話，可以用「潤髮乳」來拯救！只要把潤髮乳和溫水混合，再把針織衫丟進去揉一揉，靜置10分鐘後，再沖洗脫水就好了！萬秀洗衣店第三代張瑞夫也曾指出，毛衣縮水的情況跟頭髮打結很類似，只要用潤髮乳就能幫助纖維放鬆。
潤髮乳加溫水 拯救縮水針織衫
魚漿夫婦在臉書粉專分享，一名X網友@Zaha_Kenia的經驗，她表示，針織衫如果因為丟進烘乾機而縮水，可使用潤髮乳，能讓針織衫恢復不少，做法是把潤髮乳跟溫水混合，將縮水的針織衫浸在水中揉一揉，再放置10分鐘後，把針織衫沖洗乾淨並脫水、晾乾，就可以了，縮水5公分以上的長度都能恢復原樣，原本縮成一小團的領口，也能回到原本的樣子。
魚漿夫婦指出，柔軟精可減緩衣物縮水的情況，不過有些人不喜歡柔軟精香味，所以家中不會有柔軟精，現在可以用潤髮乳解決這個困擾，魚漿夫婦也分享，他們有時候會留一些旅館的小包裝潤髮乳，這時候就能派上用場。
毛衣縮水類似頭髮打結 清洗前記得確認洗標
萬秀洗衣店第三代張瑞夫也在Threads表示，毛衣縮水大多是羊毛受到搓揉、熱烘導致，就跟頭髮打結很像，可以透過潤髮乳中的「矽」來拯救，把糾結的羊毛解開，首先準備一盆溫水，把潤髮乳擠到溫水中攪拌均勻，接著把毛衣浸泡在水中30分鐘，30分鐘後毛衣會變得很軟，這時候輕輕拉開毛衣到原本大小，再把水分擠乾，張瑞夫提醒，千萬不可以用擰的，只能用擠的。
再來把毛衣放在乾燥的毛巾中間，儘量壓出多餘水分；用瓦愣紙板剪出自己衣服的尺寸，將紙板塞到毛衣中間，以曬衣夾固定紙板和毛衣，放在陰涼處乾燥，約1到2天就會全乾。另外，他特別提醒，縮水的毛衣不能再用力搓揉、擰，會讓打結情況更嚴重，最重要的是，下次清洗毛衣前要確認洗標，不要隨便用水洗和烘乾。
拯救縮水毛衣、針織衫5步驟
1、準備一盆溫水，把潤髮乳擠到溫水中攪拌均勻。
2、把毛衣浸泡在水中30分鐘，不可搓揉。
3、輕輕拉開毛衣到原本大小。
4、把水分擠乾，可毛衣放在乾燥的毛巾中間，儘量壓出多餘水分，千萬不可以用擰的。
5、用瓦愣紙板剪出自己衣服的尺寸，將紙板塞到毛衣中間，以曬衣夾固定紙板和毛衣，放在陰涼處乾燥，約1到2天就會全乾。
魚漿夫婦、@Zaha_Kenia、Threads
