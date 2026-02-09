我是廣告 請繼續往下閱讀

第60屆超級盃（Super Bowl LX）今（9）日開打，由西雅圖海鷹（Seattle Seahawks）對決新英格蘭愛國者（New England Patriots）。上半場兩隊上演了一場極致的防守大戰，海鷹隊靠著踢球手邁爾斯（Jason Myers）穩定發揮踢進3記射門，在中場結束時以9：0暫時領先愛國者。愛國者隊的新秀四分衛梅伊（Drake Maye）在上半場陷入極大困境，海鷹隊兇猛的進職壓力讓他完全無法安穩傳球。梅伊上半場僅繳出11傳6中、48碼的數據，並慘遭3次擒殺。整個愛國者進攻組前兩節僅推進了微薄的52碼，完全被海鷹隊的防線封鎖。儘管愛國者過去曾多次在超級盃首節未得分的情況下奪冠，但歷史數據對他們並不利。根據現場球評指出，超級盃史上從未有過在半場被對手完封（Shutout）還能最終奪冠的球隊，愛國者若想反敗為勝，下半場勢必得寫下歷史新頁。相較於愛國者的進攻停滯，海鷹隊四分衛達諾德（Sam Darnold）雖然也面臨不少壓力，但他成功規避了被擒殺的風險，並多次尋找到外接手庫普（Cooper Kupp）進行推進。海鷹上半場跑衛沃克（Kenneth Walker）14次衝鋒推進94碼，是海鷹隊最穩定的進攻箭頭。踢球手邁爾斯（Jason Myers）分別在不同攻勢中挺住壓力，完成3次射門，為球隊奠定9分領先基礎。四分衛達諾德（Sam Darnold）22傳成功9次，傳出88碼。在第二節最後一分鐘，達諾德試圖連線恩吉巴（Jaxon Smith-Njigba）挑戰達陣，但被愛國者角衛岡薩雷斯（Christian Gonzalez）成功破壞，最終海鷹選擇穩紮穩打，以射門結束半場。在長達30分鐘的中場休息表演後，愛國者隊將在下半場率先獲得球權。這對陷入得分荒的梅伊與進攻組而言是至關重要的機會。若無法在第三節前段打破鴨蛋，海鷹隊強悍的防守將會隨著領先優勢變得更加難以撼動。