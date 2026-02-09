我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國8日舉行國會大選，選後局勢迅速明朗。根據多家電視台出口民調與初步計票結果顯示，現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）領導的保守派「泰自豪黨」（Bhumjaithai）表現亮眼，可望囊括最多席次，一舉成為眾議院第一大黨，選情發展超出不少分析人士預期。綜合《法新社》與泰國媒體報導，阿努廷成功搭上民族主義高漲的政治氛圍，在與進步派「人民黨」（People’s Party）以及塔克辛家族勢力主導的「為泰黨」（Pheu Thai）競爭中脫穎而出。泰國第3電視台（Channel 3）推估，泰自豪黨在500席眾議院中有望拿下接近200席，較上屆選舉大幅成長。相較之下，進步派的人民黨（前身為遭解散的前進黨）明顯失速，席次預估跌破100席；而曾長年主導政壇的為泰黨則退居第三。人民黨黨魁納塔蓬（Natthaphong Ruengpanyawut）已在曼谷公開承認敗選，並表示尊重第一大黨的組閣權利，強調將依循民主程序行事。對阿努廷而言，這次選舉堪稱政治生涯的關鍵逆轉。他所屬政黨在上屆大選僅名列第三，而他本人也是在去年9月、為泰黨兩任總理接連遭法院解除職務後，才在國會支持下接任總理一職。短短一年內，他成功鞏固保守派支持，翻轉原本不被看好的局勢。分析指出，本次選舉主軸深受泰柬邊境緊張情勢影響。去年雙方兩度爆發致命衝突，激發泰國社會強烈的民族主義情緒。阿努廷在任內展現強硬作風，授權軍方在邊境「即時行動、不必事前請示」，並在12月衝突中控制部分爭議區域，這種強勢領導形象成功吸引不少選民認同。儘管泰自豪黨聲勢大漲，外界普遍認為仍難單獨取得過半席次，組建聯合政府勢在必行，而為泰黨被視為最可能的合作對象。這場選舉不僅重新洗牌泰國政壇，也為後續組閣談判與權力分配埋下伏筆，真正的政治角力，恐怕才正要開始。