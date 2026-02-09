我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）即將在今年4月訪問中國北京，與中國國家主席習近平會面。他近日接受媒體訪問時透露，習近平預計將在「今年年底左右」訪問美國。根據NBC於8日播出的專訪內容，川普先是在訪談中提到，他才與習近平通過電話，兩人談了很多話題，包括經濟以及美中關係。他接著表示：「我4月會去中國，習近平會在今年接近年底的時間點來美國。」記者隨後追問：「來白宮嗎？」川普進一步稱，習近平會來白宮，大概是在年底左右，「我們關係很好。你知道，對我來說，保持良好的關係很重要，對他來說，維持良好的關係也很重要。我們必須保持良好的關係。」他最後再強調：「這是世界上最強大的兩個國家，而我們現在的關係非常好。」川普今年數次提及他將於4月訪中，他也曾在1月下旬於瑞士達沃斯參加完世界經濟論壇後，搭乘空軍一號返回美國時表示，習近平將在年底訪問美國。不過，中國尚未證實他將訪中、或習近平將訪美的消息。習近平上一次訪問美國是在2023年，當時藉亞太經合組織（APEC）峰會於舊金山舉行期間，他與時任美國總統拜登（Joe Biden）會面。