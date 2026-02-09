我是廣告 請繼續往下閱讀

▲苗栗泰安落石砸車。（圖／警方提供）

苗栗縣泰安鄉昨（8日）傍晚驚傳恐怖落石砸車意外！兩名移工駕車行經象鼻部落聯絡道路時，山區邊坡突然崩落十多顆落石，其中一顆如「小冰箱大小」的巨石直接重擊車頂，導致車體嚴重損毀，貨車擋風玻璃碎裂、車頭變形，所幸車內兩人命大躲過死劫，但也因驚嚇過度臉色發白，據了解，8日晚間6時30許左右，當時一名43歲男性移工駕駛小貨車，載著51歲女性移工，正沿著大安產業聯絡道路往永安部落方向行駛，不料在行經約2公里處的一處轉彎路段時，山區邊坡突然降下落石。一瞬間，十多顆大大小小的石塊從高處滑落，其中一顆體積接近小冰箱的巨型落石，更是精準砸中貨車車頂，導致車頭前擋風玻璃當場碎裂，駕駛座也嚴重受損變形，所幸車內兩人命大逃過一劫。警方獲報抵達現場時，發現車內的兩名移工雖幸運地沒有明顯外傷，但顯然受到極大驚嚇，雙臉發白且驚魂未定，所幸經醫護人員初步檢視後確認身體狀況並無大礙。由於事故現場路面散落大量破碎石塊，一度導致該路段交通受阻，警方隨即進行初步清理與交通排除工作，恢復通行。為了防範類似事故再次發生，警方後續也將通報相關權責單位，要求加強該路段的巡查與邊坡監測，以確保往來用路人的行車安全。