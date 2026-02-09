行動電源已經成為大家出門必備的用品之一，路上也有許多「行動電源租借站」，不過在中國卻傳出有民眾租借行動電源後，手機資料遭到竊取，信用卡訊息、支付密碼等通通都會外洩，就算拔掉行動電源也沒用，台科大資通安全研究與教學中心主任查士朝表示，台灣也可能有行動電源竊取資料的風險，要避免這種情況，3招要謹記，包括手機要記得定期更新系統、當手機插上租借行動電源，出現是否同意資料傳輸或是否信任該裝置時，一定要選擇不同意，以及使用信任的裝置充電。
租借行動電源被植入病毒 警提醒別同意資料傳輸
根據中國媒體《快科技》報導，中國警方表示，詐騙集團會在行動電源中植入病毒晶片，只要行動電源一連接到手機，手機裡的所有資訊都會被看光光，像是銀行帳戶密碼、支付密碼、信用卡資料都會被不肖人士竊取，不僅如此，詐騙集團還能遠端操控手機，使用被害者的行動支付付款。而且就算把行動電源拔掉，詐騙集團還是能繼續控制手機。
一般情況下，行動電源出廠時不會有木馬程式或病毒，但這些租借行動電源，有可能會被不肖人士改造，植入病毒芯片，只要民眾接上充電線，就會開始進行資料傳輸，民眾手機裡的資料就會被看光光，警方提醒，如果在使用租借行動電源時，手機出現「是否信任此裝置」或「是否同意資料傳輸」時，記得都要拒絕，而且儘量挑選合法商家提供的充電設備，不要使用陌生人的行動電源。
不只行動電源！公共免費充電站也暗藏危機
不只租借行動電源有資料被竊取的風險，美國聯邦調查局（FBI）就曾提醒民眾，盡量避免使用公共空間的免費充電站，現在機場、飯店或購物中心等地方都有提供民眾免費充電，但這些地方很有可能被駭客入侵，這些公共區域的USB、Type C等插座，很可能已經被動過手腳，像是在插座安裝零件、竄改設定，當你連接手機充電時，就會被植入惡意軟體，手機裡的密碼、信用卡等重要資訊都會被偷光。
《TVBS》也報導，資安專家、台科大資通安全研究與教學中心主任查士朝指出，台灣也有可能出現行動電源竊取手機個資的風險，現在的充電線幾乎都有資料傳輸的功能，當手機透過線路連接到他人電腦時，對方就可以把手機中的資料拷貝到電腦中，能放置晶片的裝置，如行動電源等，都可能有這種資安風險。
防止行動電源竊取手機個資3招
查士朝提醒，不肖人士會利用手機漏洞進行攻擊，所以手機務必定期更新系統，當手機連接上裝置後，假設出現「是否信任此裝置」或「是否同意資料傳輸」時，民眾要特別留意，如果是來源不明的裝置，一定要選不同意；若需要租借行動電源，要選擇可信任的裝置，如果想要在公共場所充電，建議使用自帶的充電頭，不要使用USB、Type C等插座比較保險。
1、定期更新手機系統。
2、連接不明裝置出現「是否信任此裝置」或「是否同意資料傳輸」點選不同意。
3、自備行動電源、充電頭，若要租借行動電源，務必選擇可信任裝置。
資料來源：《快科技》、台科大資通安全研究與教學中心主任查士朝
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據中國媒體《快科技》報導，中國警方表示，詐騙集團會在行動電源中植入病毒晶片，只要行動電源一連接到手機，手機裡的所有資訊都會被看光光，像是銀行帳戶密碼、支付密碼、信用卡資料都會被不肖人士竊取，不僅如此，詐騙集團還能遠端操控手機，使用被害者的行動支付付款。而且就算把行動電源拔掉，詐騙集團還是能繼續控制手機。
一般情況下，行動電源出廠時不會有木馬程式或病毒，但這些租借行動電源，有可能會被不肖人士改造，植入病毒芯片，只要民眾接上充電線，就會開始進行資料傳輸，民眾手機裡的資料就會被看光光，警方提醒，如果在使用租借行動電源時，手機出現「是否信任此裝置」或「是否同意資料傳輸」時，記得都要拒絕，而且儘量挑選合法商家提供的充電設備，不要使用陌生人的行動電源。
不只租借行動電源有資料被竊取的風險，美國聯邦調查局（FBI）就曾提醒民眾，盡量避免使用公共空間的免費充電站，現在機場、飯店或購物中心等地方都有提供民眾免費充電，但這些地方很有可能被駭客入侵，這些公共區域的USB、Type C等插座，很可能已經被動過手腳，像是在插座安裝零件、竄改設定，當你連接手機充電時，就會被植入惡意軟體，手機裡的密碼、信用卡等重要資訊都會被偷光。
《TVBS》也報導，資安專家、台科大資通安全研究與教學中心主任查士朝指出，台灣也有可能出現行動電源竊取手機個資的風險，現在的充電線幾乎都有資料傳輸的功能，當手機透過線路連接到他人電腦時，對方就可以把手機中的資料拷貝到電腦中，能放置晶片的裝置，如行動電源等，都可能有這種資安風險。
查士朝提醒，不肖人士會利用手機漏洞進行攻擊，所以手機務必定期更新系統，當手機連接上裝置後，假設出現「是否信任此裝置」或「是否同意資料傳輸」時，民眾要特別留意，如果是來源不明的裝置，一定要選不同意；若需要租借行動電源，要選擇可信任的裝置，如果想要在公共場所充電，建議使用自帶的充電頭，不要使用USB、Type C等插座比較保險。
1、定期更新手機系統。
2、連接不明裝置出現「是否信任此裝置」或「是否同意資料傳輸」點選不同意。
3、自備行動電源、充電頭，若要租借行動電源，務必選擇可信任裝置。