備受矚目的第60屆超級盃（Super Bowl LX）於今（9）日在加州盛大展開，除了場上新英格蘭愛國者（New England Patriots）與西雅圖海鷹（Seattle Seahawks）的激烈對決外，極具代表性的中場秀由波多黎各巨星Bad Bunny（壞痞兔）領軍，以全西班牙語曲目捍衛拉美文化，更邀來天后Lady Gaga驚喜助陣，打造了一場跨越文化與國界的音樂盛宴。Bad Bunny作為史上首位獨挑大樑的中場秀拉丁男歌手，開場即展現強大氣場。舞台佈景精心還原了波多黎各的島嶼風情，甚至將「甘蔗林」搬進場內。他以橫掃全球的熱門單曲〈Tití Me Preguntó〉揭開序幕，隨後接連演唱〈Yo Perreo Sola〉、〈Safaera〉等經典作，引發全場數萬人齊聲大合唱。即便曾面臨政治輿論壓力，Bad Bunny仍堅持全場以母語西班牙語演出。全場最大驚喜莫過於流行天后Lady Gaga的震撼登場。她與Bad Bunny合作演繹了熱門對唱曲〈Die With a Smile〉的改編版，充滿拉丁風情的節奏讓全場觀眾沸騰。兩人在舞台上大跳熱情的莎莎舞，完美融合了流行與拉丁曲風，成為當晚最具話題性的瞬間。此外，舞台上同樣星光熠熠，拉丁樂壇天后Karol G、嘻哈女王Cardi B 以及影星Pedro Pascal（帕斯卡）等人都被捕捉到在台上現身、隨節奏瘋狂起舞，場面宛如一場盛大的拉美派對。事實上，這場演出早在數月前就充滿話題。Bad Bunny在出演節目時，曾針對酸民霸氣回應：「如果你們聽不懂我在說什麼，那是因為你們還有四個月的時間可以學西班牙語。」這種拒絕向主流英語市場妥協的姿態，在今日的演出中發揮到了極致。在當前美國移民議題發酵、政治氛圍敏感的背景下，Bad Bunny的演出被賦予了更深層的意義。威斯康辛大學麥迪遜分校歷史教授Melendez-Badillo指出，在某些地區，說西班牙語仍被視為一種「政治行為」，但Bad Bunny證明了全球頂尖藝術家不需迎合英語市場，依然能穩坐冠軍寶座。南加州大學（USC）教授 Steve Swerdlow 則認為，這是一場關於多樣性與平等的勝利：「考慮到美國人口結構的改變與移民國家的背景，擁有一場『西班牙語版』的超級盃具有極其重要的象徵意義。」NFL聯盟總裁古德爾（Roger Goodell）先前表示，他對Bad Bunny的演出充滿信心。隨著NFL積極向國際擴展，擁有數千萬串流聽眾的Bad Bunny無疑是這項運動推向全球的最佳文化大使。憑藉葛萊美獲獎專輯《DeBÍ TiRAR MáS FOToS》的驚人影響力，Bad Bunny 透過這13分鐘的演出，不僅向世界展示了波多黎各的活力，更向全美發出了最強而有力的文化宣告。