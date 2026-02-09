過年刮刮樂加碼！達美樂表示，農曆新春開吃「海陸金沙起司火山披薩」，今（9）日起，年假期間加碼贈送「達美樂新春加菜紅包優惠券」，加碼刮刮樂抽獎「一年份免費披薩」大獎。舞古賀鍋物表示，吃火鍋集點送「貝里斯龍蝦」，春節滿額送刮刮樂抽獎爽吃「青龍小龍蝦」、「厚切牛舌玫瑰」等加菜好禮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
達美樂：過年送紅包！加碼刮刮樂：抽一年免費披薩

達美樂過年打造「海陸金沙起司火山披薩」豪華聚餐選擇，吃得到厚實干貝、多汁鮮蝦，搭配酥脆炸雞，再沾鹹香金沙起司醬，象徵開運好福氣。今宣布全台門市，2月9日起到新春年假期間，消費不限金額特別贈送「達美樂新春加菜紅包優惠券」，包括「小資雙人餐」299元、消費滿額贈送香烤雞條等超值優惠。

過年多人聚餐推薦三大披薩套餐：

◾️優惠代碼324498「福氣滿滿套餐」888元：海陸金沙起司火山大披薩＋小披薩＋地瓜薯條＋1.25公升大可樂1瓶。

◾️優惠代碼575860「好運旺旺套餐」1388元：海陸金沙起司火山大披薩＋大披薩＋原味烤雞翅4塊＋鱈魚星星＋蝴蝶酥3個＋香烤薯球＋1.25公升大可樂1瓶。

◾️優惠代碼146924「鴻運爆發套餐」1688元：海陸金沙起司火山大披薩＋大披薩1個＋可可火山披薩＋青花椒雞＋香烤雞條15條＋蝴蝶酥8個＋1.25公升大可樂1瓶。

▲過年聚餐，達美樂披薩搭配副食，套餐優惠888元起。（圖／記者蕭涵云攝）
▲過年聚餐，達美樂披薩搭配副食，套餐優惠888元起。（圖／記者蕭涵云攝）
2月10日起再推出限時加碼刮刮卡活動，凡購買「海陸金沙起司火山披薩」即可獲得刮刮卡一張，重點是張張有獎！有機會抽到「一年份免費披薩」大獎，每個月都能免費吃達美樂披薩；還有滿額送披薩、滿額送可樂等加菜回饋（各店數量有限，送完為止）。

▲達美樂過年買「海陸金沙起司火山披薩」送刮刮樂，抽獎一年免費披薩。（圖／達美樂dominos.com.tw）
▲達美樂過年買「海陸金沙起司火山披薩」送刮刮樂，抽獎一年免費披薩。（圖／達美樂dominos.com.tw）
舞古賀鍋物：刮刮樂抽獎青龍小龍蝦、牛舌玫瑰！集點優惠一次看

高雄舞古賀鍋物表示，「一馬當先」新春好禮回饋活動開跑，即日起至4月30日推出「新春集點盛典」，加入LINE官方帳號並綁定Ocard會員，個人消費650元以上套餐即可獲得取得累積卡資格，四階段兌換券可享A「單人肉品套餐增量20%」、B「單人肉品套餐增量50%」、C送「蛤蠣蠔多海鮮盤」、D送「貝里斯龍蝦」，最高價值1600元；除夕至初二不適用。

▲舞古賀鍋物春節刮刮樂抽獎青龍小龍蝦、牛舌玫瑰；集點優惠也可免費加菜。（圖／舞古賀鍋物bukoga.com）
▲舞古賀鍋物春節刮刮樂抽獎青龍小龍蝦、牛舌玫瑰；集點優惠也可免費加菜。（圖／舞古賀鍋物bukoga.com）
過年加碼「迎春刮好運」活動，2月14日（六）至2月22日（日），凡單組消費滿3888元，即可獲得「迎春刮好運」刮刮卡乙張，張張有獎、中獎率100%，有機會免費吃青龍小龍蝦、厚切牛舌玫瑰、美國安格斯牛五花、秘滷麻辣鴨血、湯底免費升級、百元單點區折價券等好禮。

▲舞古賀鍋物集點爽吃肉量增量，最大獎有價值1600元的貝里斯龍蝦。（圖／舞古賀鍋物bukoga.com）
▲舞古賀鍋物集點爽吃肉量增量，最大獎有價值1600元的貝里斯龍蝦。（圖／舞古賀鍋物bukoga.com）
資料來源：達美樂舞古賀鍋物

相關新聞

必勝客大披薩199元！拿坡里、達美樂買一送一　過年吉祥話吃免費

寒流麥當勞、必勝客買一送一！肯德基、拿坡里12大速食優惠懶人包

麥當勞買一送一！免費送大薯、玉米湯優惠券　歡樂送優惠也買1送1

星巴克買一送一咖啡優惠！大杯57.5元起　草莓抹茶那堤一招搶先喝