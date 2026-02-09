威力彩第115000012期將於今（9）日晚間開獎，由於頭獎已連續29期槓龜，今晚威力彩頭獎金額飆升至11.5億元，引發民眾熱烈投注。長年以來，外界不時質疑威力彩頭獎的真實性，過去就曾有網友發文表示，母親為資深銀行行員，曾多次親眼見過樂透得主，直言獲得樂透大獎並非傳言，更形容得主多半外表樸實、收入普通。而根據台彩統計2023、2024年億元中獎人特徵，也發現中獎者多為中高齡男性，其中「蒜頭鼻、櫻桃小嘴」連續兩年出現在面相統計中，引發話題討論。
威力彩頭獎飆11.5億！行員曝大獎得主面相：看過好幾次
一名網友在Threads發文提到，母親在銀行任職數十年，自己曾半開玩笑詢問「樂透是不是假的」，沒想到母親直接回應「是真的，我親眼看過好幾次中獎人」。
她進一步轉述母親的觀察，形容不少得主外表並不顯眼，甚至自嘲「不是我在說，他們通常都長得獐頭鼠目的，而且收入也不怎麼樣」，讓原PO笑稱，或許自己沒中獎，是因為「收入太高又長得太好看」。
貼文曝光後迅速引發共鳴，不少網友也分享聽聞或親身接觸億元得主的經驗，「幾年前服務過一對新人，新郎他是中信工作，偶爾會接待樂透得主，他說真的有人中，但不是新聞常報公務員，他說幾乎都是男生，通常都是穿著隨便的有年紀的阿伯，種田之類，會穿藍白拖那種，然後他們幾乎天天買彩券那種」、「朋友做中國信託，是專門的台彩得主財務規劃師。畢竟一下得到這一大筆錢，也是銀行的VVIP客戶，自然不能怠慢」、「真的有，生活圈有人家裡中過兩次上億元，背景是傳產公司家庭」。
台彩統計頭獎得主面相！蒜頭鼻、櫻桃小嘴最關鍵
根據台彩統計，2024年共開出29注億元頭獎，資料來自中獎人領獎時填寫的匿名問卷。結果顯示，超過九成的頭獎得主為男性，年齡集中在50至59歲，血型以O型最多，生肖則以馬、猴、豬居多，星座方面，摩羯座、雙魚座與獅子座並列最多。
至於外界最感興趣的「中獎面相」，台彩整理指出，2024年得主多為橢圓型臉、額頭較寬，眉毛短而濃，眼睛偏小、單眼皮，耳垂大，鼻型多為蒜頭鼻，嘴型則是櫻桃小嘴、薄唇。
對照2023年的統計，當年得主則較常見圓形臉、高額頭、一字濃眉、大眼睛、雙眼皮與厚唇。不過，「蒜頭鼻、櫻桃小嘴」連續兩年都出現在統計中，也讓不少人笑稱，或許真的是「億萬富翁」的共同特徵。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在Threads發文提到，母親在銀行任職數十年，自己曾半開玩笑詢問「樂透是不是假的」，沒想到母親直接回應「是真的，我親眼看過好幾次中獎人」。
她進一步轉述母親的觀察，形容不少得主外表並不顯眼，甚至自嘲「不是我在說，他們通常都長得獐頭鼠目的，而且收入也不怎麼樣」，讓原PO笑稱，或許自己沒中獎，是因為「收入太高又長得太好看」。
台彩統計頭獎得主面相！蒜頭鼻、櫻桃小嘴最關鍵
根據台彩統計，2024年共開出29注億元頭獎，資料來自中獎人領獎時填寫的匿名問卷。結果顯示，超過九成的頭獎得主為男性，年齡集中在50至59歲，血型以O型最多，生肖則以馬、猴、豬居多，星座方面，摩羯座、雙魚座與獅子座並列最多。
至於外界最感興趣的「中獎面相」，台彩整理指出，2024年得主多為橢圓型臉、額頭較寬，眉毛短而濃，眼睛偏小、單眼皮，耳垂大，鼻型多為蒜頭鼻，嘴型則是櫻桃小嘴、薄唇。
對照2023年的統計，當年得主則較常見圓形臉、高額頭、一字濃眉、大眼睛、雙眼皮與厚唇。不過，「蒜頭鼻、櫻桃小嘴」連續兩年都出現在統計中，也讓不少人笑稱，或許真的是「億萬富翁」的共同特徵。