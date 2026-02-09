我是廣告 請繼續往下閱讀

第60屆超級盃（Super Bowl 60）今（9）日於Levi’s球場舉行，除了海鷹與愛國者的激戰，全球目光皆聚焦在波多黎各巨星壞痞兔（Bad Bunny）擔綱的中場秀。作為首位全程以非英語（西班牙語）演出的中場秀領銜歌手，壞痞兔不僅在音樂上打破語言藩籬，其充滿政治與時尚意涵的服裝選擇更引發全球社群媒體瘋狂討論。此外，原傳出受邀的饒舌巨星德瑞克（Drake）最終未現身，其背後原因也隨之曝光。在演出開始前，外界與美國政界曾對壞痞兔的服裝尺度高度關注。最終，他以一身純白色球衣帥氣登場，並搭配白色長褲。球衣背面繡有白色字樣「Ocasio」以及背號「64」。這套服裝背後的意涵隨即揭曉：壞痞兔的本名為班尼托-安東尼奧-馬丁尼茲-奧卡修（Benito Antonio Martinez Ocasio），「Ocasio」正是他的姓氏。他以此舉向世界宣告，即使站在全球最受矚目的舞台，他依然堅守自己的根源。在演出啟動前，外界曾高度猜測壞痞兔是否會穿上裙子挑戰政治與性別界線。最終，他選擇以兩套俐落的白色系造型亮相，展現個人風格的演變。開場造型，壞痞兔身穿全白美式足球球衣登場，背後印有白色字樣**「Ocasio」與背號「64」**。這並非政治暗號，而是他的家族姓氏（本名為Benito Antonio Martínez Ocasio），「64」則是致敬其家庭從波多黎各走向全球舞台的奮鬥旅程。中段壞痞兔變裝褪去球衣，換上一件剪裁優雅的白色長大衣（Dress Coat），並與驚喜現身的嘉賓**女神卡卡（Lady Gaga）**同台對唱熱門單曲《Die with a Smile》，將全場氣氛推向最高潮。當表演進入高潮，流行天后女神卡卡（Lady Gaga）驚喜現身舞台，引發全場觀眾尖叫。壞痞兔在此刻迅速褪下球衣外衣，換上了一件更加精緻的白色長大衣，與女神卡卡展開精采互動。這場演出被視為一場文化衝撞。壞痞兔不僅展示了前衛的時尚品味，更將波多黎各的傳統元素融入高科技舞台設計中。儘管此前曾有傳言擔心他會穿上裙子挑戰保守派底線，但他選擇以俐落且具備個人家族象徵的白色造型，回應了外界的質疑。根據媒體報導，壞痞兔原本曾邀請好友、加拿大巨星德瑞克（Drake）擔任表演嘉賓。然而德瑞克最終婉拒了這項提議。知情人士透露，德瑞克並非對表演沒興趣，而是希望這份榮耀能完全屬於他的「兄弟」班尼托（壞痞兔）。德瑞克認為，如果他現身舞台，媒體焦點可能會轉向他與去年中場秀歌手肯德里克·拉馬爾（Kendrick Lamar）之間的宿怨，進而蓋過壞痞兔的表現。因此，他選擇在場外支持，讓壞痞兔獨自享受這個寫下歷史的時刻。這場持續約13至15分鐘的表演，正式宣告了全球流行音樂重心的移轉。壞痞兔全程以西班牙語饒舌與歌唱，展現了無與倫比的文化自信。隨著第二節哨聲響起後僅10分鐘，製作團隊便在場中搭建好宏偉舞台，完成了這場被評為「跨越語系限制」的史詩級演出。