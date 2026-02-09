我是廣告 請繼續往下閱讀

▲回顧2025年，越南富國島全年共吸引810萬人次造訪，其中外國旅客達180萬人次，被視為島嶼旅遊「全面復活」的一年。（圖／記者賴正琳攝）

被《康泰納仕旅遊者》（Condé Nast Traveler）讀者票選為「亞洲最美島嶼」的越南富國島，2026年一開年就交出亮眼成績單。官方統計顯示，富國島1月共迎來98萬3387名旅客，年增率高達60.7%，不僅人氣爆棚，也為全年觀光市場打下強勁基礎。根據安江省旅遊廳資料，富國島1月觀光總收入預估達6.1兆越盾（約新台幣75億元、2.35億美元），較去年同期大幅成長140.9%。旅客數與消費力同步飆升，顯示高端度假、國際旅遊市場持續回溫。根據《越南快訊》報導，國際旅客表現尤其搶眼，1月外國遊客人數突破27萬8000人，已達成全年目標的13%。在歐美、東北亞與區域航線持續恢復下，富國島正快速重返國際旅遊版圖核心。從交通數據也能看出熱度，越南富國國際機場統計指出，1月進出港旅客總數接近79萬人次，年增約34%。文化、體育與旅遊部也透露，1月17日單日迎來47個國際航班，創下歷史新高，顯示航空運能正全力支援旅遊復甦。回顧2025年，富國島全年共吸引810萬人次造訪，其中外國旅客達180萬人次，被視為島嶼旅遊「全面復活」的一年。度假村、飯店、娛樂與免稅消費同步成長，讓富國島成為越南觀光的王牌招牌。展望今年，富國島訂下更高目標，預計吸引850萬名旅客、其中200萬人為國際客，分別年增5%與11%。在「亞洲最美島嶼」光環加持下，富國島不只要當度假勝地，更企圖站穩國際級旅遊樞紐的位置，持續吸引全球旅人目光。