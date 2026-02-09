我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著日本眾議院大選落幕，日本首相高市早苗率領的自民黨奪下了316席，成為二戰後單一政黨取得最多議席的紀錄。對此，當代日本研究學會理事范世平表示，日本這股新興的「高市旋風」與台灣賴清德政府「完全契合」。雙方領導層在對內肅貪、對外強軍的「改革路線」上高度同步，卻也同時面對國內親中勢力與預算僵局的嚴峻挑戰。國策研究院8日舉行「日本眾議院大選結果及其影響」座談會，邀請亞太和平研究基金會執行長董立文、當代日本研究學會理事范世平、當代日本研究學會理事郭育仁、中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈等人參與。范世平在會前訪問中指出，高市早苗相當能理解一般民眾，尤其是年輕族群與婦女的想法，因此成功獲得年輕人及女性選民的廣泛支持。他觀察到，這次選舉中有相當多的年輕人與婦女走出來投票，顯示政治參與結構正在發生變化；此外，高市早苗所提名的國會議員人選，也以年輕世代為主，其中不乏女性代表，顛覆過去日本政壇給人「高齡、保守」的既定印象，讓政府在決策上能更貼近民意。這股改革氣象在台灣亦有共鳴。范世平表示，自賴清德總統上任以來，政府在多個面向展現改革路線，包括打擊貪汙、肅清中共在台滲透與間諜活動，同時強化台美關係，完成多項艱鉅的雙邊談判。他指出，賴清德政府在國防政策上，特別強調潛艦國造、國艦國造，以及強化退役軍人的教召制度，提高整體防衛能量；而高市早苗此次的政治主軸同樣以改革與反貪為核心，並高度重視國防議題，兩者在政策方向上具有高度相似性。范世平認為，當前台灣與日本的政治文化正出現一種相互融合的趨勢，雙方在「改革路線、與美國合作、強化國防、對抗中共威脅」等議題上，形成難得的共同語言與政治氛圍，可說是高度契合。不過他也對台灣內部部分親中勢力表達憂慮。范世平指出，國民黨近期積極與中國接觸，包括討論國共論壇後續發展，還質疑美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）的職級，甚至要在三月份時舉行「鄭習會」，此外還在國會中阻擋高達1.25兆元的國防預算，可能影響得來不易的台美關稅與經貿協議。