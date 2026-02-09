波多黎各巨星「壞痞兔」Bad Bunny今（9）日在第60屆超級盃（Super Bowl LX）中場秀獻上震撼演出，但這場全球矚目的表演，背後的酬勞數字卻令人費解。根據《CBS News》報導，這位在串流平台擁有數百億點擊的巨星，參與這場「世紀秀」的實領酬勞竟然不到2000美元（約合新台幣63236元），甚至不夠買一張超級盃的門票。
超級盃中場秀只領「最低薪資」 還不夠買一張門票
根據《CBS News》報導，儘管中場秀是音樂人夢寐以求的最高殿堂，但NFL歷年來對只支付表演嘉賓僅根據工會合約保證的「最低工資」。以目前演員工會（SAG-AFTRA）的規定，大約為每日1000美元。
雖然酬勞微薄，但NFL通常會提供高達數百萬美元的舞台製作費用。對Bad Bunny而言，這場秀帶來的遠遠不只是單純的現金報酬，而是超乎想像的「關注度」。去年Kendrick Lamar與SZA中場秀演出估計吸引全球超過1億人同時觀看，這將直接轉化為暴增的數位串流收益與巡演門票銷售，其背後的商機遠勝於任何演出酬勞。
無視保守派批評 總裁古德爾：沒有藝人能讓所有人滿意
自從官方宣布由Bad Bunny擔任超級盃中場主秀的表演巨星以來，美國保守派評論家對他全西班牙語歌詞及政治傾向頗有微詞。Bad Bunny過去不乏在葛萊美獎等公開場合避諱談論政治，甚至曾公開抨擊移民暨海關執法局（ICE）的作為。
對此，NFL聯盟總裁古德爾（Roger Goodell）選擇力挺Bad Bunny。古德爾接受《USA Today》訪問時表示：「這項選擇是經過深思熟慮的。在擁有數億觀眾的舞台上，我不認為有任何一位藝人是選出後不會遭到批評的，這幾乎是不可能的事。」
音樂跨越政治 用創造力團結全美
古德爾也強調，Bad Bunny非常清楚超級盃這個平台的份量。他相信這位拉丁巨星能透過其獨特的創造力與才華，將不同文化背景的人們凝聚在一起：「藝術家們在過去都曾做到過這一點，我相信 Bad Bunny也能在這次表演中展現出團結的時刻。」
全場最大高潮莫過於重磅嘉賓的驚喜現身。曾擔任中場秀主秀的天后Lady Gaga此次作為嘉賓登場，現場演唱熱門單曲〈Die With a Smile〉，神級唱功震撼全場。此外，豪華嘉賓名單還包括嘻哈女王Cardi B、拉丁天王瑞奇馬汀（Ricky Martin）、拉丁天 Karol G，以及知名影星帕斯卡（Pedro Pascal），眾星雲集的陣容讓這場13分鐘的表演毫無冷場。
Bad Bunny作為史上首位獨挑大樑的中場秀拉丁男歌手，將家鄉波多黎各的生活縮影完整搬上舞台。開場時，整個超級盃球場被佈置成其家鄉常見的「甘蔗林」，他以橫掃全球的熱門單曲〈Tití Me Preguntó〉揭開序幕。
全場最大高潮莫過於重磅嘉賓的驚喜現身。曾擔任中場秀主秀的天后Lady Gaga此次作為嘉賓登場，現場演唱熱門單曲〈Die With a Smile〉，神級唱功震撼全場。此外，豪華嘉賓名單還包括嘻哈女王Cardi B、拉丁天王瑞奇馬汀（Ricky Martin）、拉丁天 Karol G，以及知名影星帕斯卡（Pedro Pascal），眾星雲集的陣容讓這場13分鐘的表演毫無冷場。