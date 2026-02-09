我是廣告 請繼續往下閱讀

球員 球隊 中場賠率 沃克（Kenneth Walker III） 海鷹 +110 達諾德（Sam Darnold） 海鷹 +210 梅伊（Drake Maye） 愛國者 +650 邁爾斯（Jason Myers） 海鷹 +1800

第60屆超級盃（Super Bowl LX）今日於加州Levi's球場上演防守大戰。西雅圖海鷹（Seattle Seahawks）在上半場靠著踢球手邁爾斯（Jason Myers）彈無虛發的3記射門，以9：0領先新英格蘭愛國者（New England Patriots）。由於雙方進攻組遲遲無法攻入達陣區，邁爾斯的奪冠影響力正以前所未見的速度在賭盤上升溫，極有望挑戰成為超級盃史上首位獲得最有價值球員（MVP）的踢球手。在超級盃歷史上，從未有過踢球手獲選MVP的先例，但在第60屆超級盃的中場時間，這已成為一個非常寫實的可能性。海鷹與愛國者的兩大防線在上半場展現了窒息般的統治力，場上不僅沒有任何達陣（Touchdown）產生，防守球員也尚未出現關鍵的抄截或多次擒殺。這使得邁爾斯成了場上唯一的得分關鍵。他上半場3次起腳全部命中，包辦了全隊所有的9分。邁爾斯在賽前的MVP賠率僅為「+9000（1賠90）」，而根據DraftKings最新數據，邁爾斯的MVP賠率已暴漲至「+1800」，隱含機率從不到1%升至5.26%。儘管邁爾斯領跑得分榜，但海鷹隊跑衛沃克（Kenneth Walker III）仍是目前的熱門候選人。沃克上半場完成14次衝鋒、推進94碼，是球隊推進最穩定的核心。在超級盃過去的59屆歷史中，四分衛（QB）奪下34次MVP位居第一，其次為外接手（8次）與跑衛（7次）。特別組（Special Teams）球員中，僅有1997年的霍華德（Desmond Howard）曾以回攻手（Returner）的身分獲獎。若下半場戰況維持目前的膠著態勢，且邁爾斯能踢進第4甚至第5記射門，他將不僅打破超級盃單場射門次數紀錄（目前紀錄為4次），更有極高機率讓投票評審打破慣例，選出史上首位踢球手MVP。