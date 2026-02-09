我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相暨自民黨總裁高市早苗所率領的自民黨，在眾議院大選取得絕對勝利，席次不僅單獨過半更豪取316席，跨過可啟動修憲的門檻。對此綠委郭國文今（9）日表示，強已不足以形容，而是「超強」，日本選民用選票做出的清楚選擇，就是親中路線正在被日本社會所唾棄，而高市早苗所代表的抗中、重視國家安全與戰略定位的路線，獲得了明確的肯定與接受。日本眾議院選舉落幕，郭國文表示，自民黨「超強」格局確立，迎接日本令和維新，執政聯盟突破310席修憲門檻，是有史以來破紀錄的勝選，自民黨一強已不足以形容，而是「超強」。郭國文表示，在野黨多位重量級人物落馬，中道改革聯合共同幹事長安住淳在宮城第4選區敗給自民黨候選人，終結長達30年的選區連勝；而同屬中道改革聯合核心人物、19次勝選的小澤一郎亦在岩手第3選區落選，選前質疑台灣有事、日本有事的岡田克也亦落馬，顯示在野陣營合併策略的方向錯誤；更反映出日本社會對親中路線的明確否定。郭國文指出，日本選民用選票做出的清楚選擇，親中路線正在被日本社會所唾棄，而高市早苗所代表的抗中、重視國家安全與戰略定位的路線，獲得了明確的肯定與接受。郭國文指出，從政治結構來看，這場勝選也讓高市站上了一個全新的位置，掌握黨內實質的話語權，真正落實她讓日本民眾公投的國家路線，成為小泉純一郎、安倍晉三之後，日本第三位具備長期執政條件的首相。最後郭國文說，對台灣而言，未來面對的日本，不只是友台，而是在民意、政治結構與路線選擇上的高市政權，台日關係接下不只是理念共享，而是在經濟安保、半導體產業等合作上，第一島鏈上的命運共同體，這場勝利，意味著正走向成為一位有實力的安倍路線實踐者。