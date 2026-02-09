我是廣告 請繼續往下閱讀

香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9人及前蘋果日報3家公司被控違反《港版國安法》，香港高等法院在今（9）日上午10時判刑。最新消息指出，黎智英遭判處20年有期徒刑。黎智英及香港《蘋果日報》3家公司被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及一項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪，前者屬於港區國安法罪行，後者是一般刑事罪行。此外，黎智英因捲入「反送中」運動支持者、「重光團隊」和「香港故事」成員李宇軒的案件，另被單獨檢控「串謀勾結外國勢力」罪。根據香港國安法，勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪分兩級刑罰，界定為「罪行重大」的，最高判處終身監禁。黎智英案是《港版國安法》實施後首例涉及勾結外國勢力案件。現年78歲的黎智英自2020年12月起還押，至今逾5年，期間有2年多遭單獨囚禁。包括英國、美國在內，多個國家呼籲釋放黎智英。有官員透露，美國總統川普（Donald Trump）在去年10月在韓國會晤習近平時，更曾直接呼籲釋放黎智英。