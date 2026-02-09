我是廣告 請繼續往下閱讀

日本超人氣動畫《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》席捲全球票房與話題，其中上弦之貳「童磨」因殘忍行徑成為本季被觀眾痛恨的角色，也讓聲演該角的日本人氣聲優宮野真守再度成為焦點。宮野真守上週末來台舉辦2場演唱會《VACATIONING!》，在寒流來襲、低溫籠罩的台北，卻以襯衫搭配短褲與太陽眼鏡登場，現身Legacy TERA與滿場粉絲共度一場宛如假期般的音樂之夜，現場氣氛從開場一路沸騰到最後。宮野真守相隔7年再度在台北舉辦個人專場，無畏寒流以短袖短褲現身，並以〈VACATIONING〉揭開序幕，一開場就連續演唱近30分鐘才正式開口問候。他直言能再次回到台北非常開心，演出過程中不僅頻頻對台下送出飛吻，還用剛學會的中文大聲喊出「你們很可愛！」立刻引爆全場尖叫回應。談到海外專場行程，宮野真守也回顧上一次來台已是2019年，感謝歌迷長時間的等待，以及多年來始終如一的支持。演唱〈Mirror〉時，他換上閃亮服裝站在舞台中央，氣場全開；唱到〈Kiss×Kiss〉時，則不斷朝四面八方送出飛吻，牢牢抓住全場目光，氣氛一路升溫。對於此次見面會以《VACATIONING!》為主題，宮野真守解釋，希望大家能把這段時間當作一次放鬆的旅行，好好享受當下。安可前，他預告下一首就是最後一曲，立刻引來台下此起彼落的挽留聲浪，當聽到有人高喊「從頭開始」時，他直接笑出來，隨即與樂團即興再唱一次〈VACATIONING〉副歌，發現幾乎全場都能跟唱時，露出驚訝又滿足的表情，並希望大家能把這一刻牢牢記住。演出尾聲，宮野真守表示，希望大家能把這段宛如假期般的回憶帶回家，也再次與台灣粉絲約定一定會再來台，最後用中文留下「謝謝大家的愛還有笑容，下次再見！」為台北專場畫下句點。宮野真守是《鬼滅之刃》上弦之貳「童磨」的配音員，而去年話題不斷的《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》中，童磨與「蟲柱」胡蝶忍之間的對手戲張力十足，卻也因角色行徑過於殘酷，讓不少觀眾直呼難以接受，童磨一度成為全網「最討厭的男人」。對此，宮野真守曾多次提到，自己清楚感受到觀眾對童磨抱持「令人不快」、「生理上難以接受」等強烈反應，但他反而認為，正是因為能引發這樣的情緒，這個角色才算完整，也才能推動整部作品更成功。他也在多個場合分享自己對童磨的理解與感情，直言其實非常喜歡這個角色，「我很喜歡童磨，越是去想他，就越覺得他是我最喜歡的角色。雖然有人說他難以理解、令人不快，但因為我思考得夠多，所以非常能理解他，不論是行動原則，還是他說話時心裡在想什麼，我是在澈底追究之後再去演的，所以演起來非常自然」。